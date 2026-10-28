Aufgrund der immer noch vorherrschenden, chaotischen Bedingungen und Beeinträchtigungen, die die Anwohner regelmäßig sonntags wegen der von Melan veranstalteten Trödelmärkte erfahren müssen, haben sich die Godorfer jetzt mit einer Petition an die Lokalpolitiker gewandt. Es ist nicht das erste Mal, dass die dort stattfindenden Flohmärkte in der Kritik stehen. Als letzte Konsequenz überlegen die Bezirkspolitiker, die Märkte durch die Verwaltung einstellen zu lassen.

Jeden dritten Sonntag findet auf dem Ikea-Parkplatz ein Trödel statt, hinzu kommt ein weiterer Markt auf dem Metro-Gelände. Die Folge: Es staut sich, von allen Seiten kommend. Die Anwohner nervt nicht nur der Lärm und die Parksituation, sondern auch die Belastung im Veedel, die Verschmutzung, aber auch die Störung der Sonntagsruhe.

Verkehr, Falschparker und Müll: Anwohner fordern Abhilfe

„Die Belastung in unseren kleinen Straßen ist unerträglich. Das viel zu hohe Verkehrsaufkommen. Es wird auch viel zu schnell gefahren“, steht in der Bürgereingabe, die Mirko Hertel von der Bürgervereinigung Goding unterschrieben hat. Außerdem werde alles zugeparkt, oftmals seien die eigenen Zufahrten zugestellt oder gar nicht zu erreichen. „Abfälle, insbesondere Essensreste, Fehlkäufe und Ähnliches sowie Einkaufswagen, werden überall zurückgelassen, nicht nur in Grünanlagen, auf Gehwegen und Straßen, sondern auch in unseren Gärten, Hauszugängen und Einfahrten“, heißt es weiter.

Nicht nur die Lokalpolitiker nehmen die Sachlage ernst. Auch die Verwaltung hat sich geäußert und eine enge Zusammenarbeit mit den Veranstaltern bekundet, um eine dauerhafte Verbesserung für die Anwohnenden zu erzielen. Ein jetzt gefasster Beschluss im Lokalparlament modifiziert und unterstreicht die Forderung. So ist die Verwaltung nicht nur aufgefordert, unverzüglich die öffentliche Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen, und Straßen und Wege für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge freizuhalten, sondern auch das illegale Abstellen von Kraftfahrzeugen auf den begrünten Randstreifen zu unterbinden. Wenn die Verwaltung die Sicherheit und Ordnung nicht gewährleisten kann, wird sie aufgefordert, keine weiteren Jahrmärkte in Godorf mehr zu genehmigen.