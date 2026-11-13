Das große Nest der Asiatischen Hornisse in den Baumwipfeln über dem Sürther Spielplatz ist inzwischen entfernt. Es hing in mehr als 35 Metern Höhe. Der eingesetzte Hubsteiger reichte zunächst nicht aus, um es zu erreichen. Erst mit einer zusätzlichen Teleskoplanze gelang es, an das Nest heranzukommen. „Unser Ziel ist es, die großen Nester möglichst vollständig aus den Bäumen zu holen. Das ist uns in Sürth wegen der großen Höhe leider nicht gelungen. Deshalb haben wir es zunächst abgetötet und anschließend in Einzelteilen heruntergeholt“, erklärt der Imker Klaus Maresch. Er arbeitet seit 20 Jahren als Sachverständiger für Asiatische Hornissen und ist für die Unteren Naturschutzbehörden tätig.

Ein Blick ins Innere des Nestes zeigt, wie wichtig die Beseitigung war: Es enthielt noch zahlreiche Eier, Larven und Puppen. „Da waren noch sehr viele verdeckelte Zellen. In ihnen entwickeln sich die Geschlechtstiere und die künftigen Königinnen, die später neue Völker gründen können. Da wäre im nächsten Jahr noch eine ganze Menge gekommen“, sagt der Experte. In Zusammenarbeit mit dem Kölner Grünflächenamt haben Mersch und seine Kollegen allein in der vergangenen Woche bereits 30 Nester in Köln beseitigt. Für ganz Nordrhein-Westfalen liegt die aktuelle Jahresbilanz bei rund 25.000 Nestern.

Verfünffachung der Population gegenüber 2025

„Wir kommen kaum hinterher. Gegenüber dem letzten Jahr haben wir eine Verfünffachung der Population festgestellt. Das heißt, wir werden die Asiatische Hornisse nicht mehr los. Wir können nur versuchen, die Nester dort zu beseitigen, wo wir sie entdecken und wo wir herankommen“, sagt Maresch. Er könne zwar nicht „die Welt retten“, aber zumindest dicht besiedelte Gebiete schützen: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam in den Griff bekommen. Dafür sind wir allerdings auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.“

Schon im Frühjahr sollten Gartenbesitzer und Spaziergänger deshalb aufmerksam nach den kleinen Primärnestern Ausschau halten und Sichtungen melden. Diese frühen Nester befinden sich meist in geringerer Höhe und lassen sich deutlich einfacher und kostengünstiger entfernen. Sie können beispielsweise in Hecken, an Vordächern oder in Schuppen entstehen. Von eigenen Bekämpfungsversuchen mit Wespenspray rät Mersch dringend ab. „Wenn man eine Massenattacke auslöst, ist das eine gute Chance, auf der Intensivstation zu landen. Die Asiatischen Hornissen verteidigen ihr Nest gemeinsam. Ihre Stiche sind schmerzhaft, und sie können ihr Gift sehr gezielt versprühen – manchmal direkt ins Auge.“

Um die Kosten für eine Nestentfernung im Privatgarten überschaubar zu halten, könne es sinnvoll sein, die Hausrat- und Gebäudeversicherung entsprechend zu erweitern. Ob und in welchem Umfang solche Kosten übernommen werden, sollten Versicherte vorab mit ihrem Anbieter klären. „Das Nest in Sürth war noch voller Brut. Das ist für uns ein Zeichen, dass die Saison noch nicht beendet ist. Der große Aufwand mit Hubsteiger und Lanze hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt der Experte.

Auch in Rodenkirchener Brückenstraße , wurde aktuell ein weiteres Nest der Asiatischen Hornisse gesichtet. Anders als die heimische Europäische Hornisse steht sie nicht unter besonderem Schutz. Um ihre weitere Ausbreitung einzudämmen, braucht es vor allem Aufmerksamkeit und die Mithilfe der Menschen vor Ort – jetzt und insbesondere im kommenden Frühjahr, wenn die ersten neuen Nester entstehen.

Wer ein Nest entdeckt, kann den Fund unter vespa@vespa-velutina.nrw melden.