LKWs dürfen an Rosenmontag, 28. Februar in der Kölner Innenstadt nicht fahren. (Symbolbild)

Köln – Am Rosenmontag gilt ein Fahrverbot für LKWs. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Auf Antrag der Polizei hat die Stadt am 28. Februar für den Zeitraum zwischen 0 und 24 Uhr das Fahren von Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen untersagt.

Hier gilt das LKW-Verbot an Rosenmontag in Köln

Betroffen sind laut Stadt die folgenden Innenstadtstraßen: Goldgasse - Maximinenstraße - Turiner Straße - Ursulastraße - Victoriastraße – Kyotostraße - Kümpchenshof - Hansaring - Kaiser-Wilhelm-Ring - Hohenzollernring - Habsburgerring - Hohenstaufenring - Salierring - Sachsenring - Karolingerring - Merowingerstraße - Rolandstraße - Teutoburger Straße - Trajanstraße - Ubierring - Am Bayenturm - Bayenstraße - Holzmarkt - Am Leystapel – Konrad-Adenauer-Ufer – Rheinuferstraße sowie die Zufahrten über die Deutzer Brücke und Severinsbrücke vom Rechtsrheinischen ins Linksrheinische.

Lieferverkehr würde Friedenszug stören

Grund dafür sei die kurzfristig angemeldete Versammlung „Kölner Karneval für Frieden in Europa“, die vom Festkomitee Kölner Karneval veranstaltet wird und zu der 30.000 oder mehr Teilnehmende erwartet werden. Es sei wichtig, den Weg für den Zug freizuhalten. Der Lieferverkehr am Morgen würde zu immensen Störungen und für Verzögerungen im Ablauf des Friedenszuges führen, heißt es.

Parkverbotszonen konnten aufgrund der Kurzfristigkeit jedoch nicht mehr umgesetzt werden, teilt die Stadt mit.

Ausnahmen außerhalb des Versammlungsweges können grundsätzlich genehmigt werden. (red)