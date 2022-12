Köln – Am Sonntag haben Tausende Kölnerinnen und Kölner gegen den Ukraine-Krieg demonstriert und damit ihre Solidarität mit den Menschen vor Ort gezeigt: Veranstalter war der deutsch-ukrainische Verein „Blau-Gelbes-Kreuz“, der zur Kundgebung ab 13.30 Uhr am Roncalliplatz aufgerufen hatte. Der Verein hatte die Menschen aufgefordert, Nachbarn und Freunde mitzubringen sowie „sowie ukrainische Symbolik und Plakate“. Auch die Bewegung „Pulse Of Europe“ hat an der Demo teilgenommen.

Demo am Roncalliplatz zu Beginn des Agriffskriegs auf die Ukraine Copyright: Uwe Weiser

Friedensdemo am Rosenmontag in Köln

Wer es nicht zur Demo am Dom geschafft hat, kann immer noch an Rosenmontag an der großen Friedensdemo teilnehmen, die entlang der Persiflagewagen durch große Teile der Innenstadt zieht und um 10 Uhr mit einer Kundgebung am Chlodwigplatz beginnt.

Solidaritätskonzert am Dienstag im Kölner Stadtgarten

Unter dem Titel „свобода – Freiheit“ findet am Dienstag, 1. März im Stadtgarten zudem ein Solidaritätskonzert für Musikerinnen und Musikern in der Ukraine statt. Das Konzert hat die in Köln lebende ukrainische Musikerin Tamara Lukasheva initiiert. Die Einnahmen sollen an Betroffene gehen.

Das Konzert wird live auf WDR3 und via Video-Stream auf der Homepage des Stadtgartens übertragen. Auf dem musikalischen Programm stehen ukrainische Lieder sowie Eigenkompositionen und Improvisationen der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Antje Hollunder moderiert den Abend. OB Henriette Reker hat die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen.

Der Eintritt beträgt 20 Euro. Ein Spendenkonto ist eingerichtet und wird in Kürze hier verfügbar sein.

Hier kann man für die Menschen in der Ukraine spenden

Der in Köln ansässige Verein „Blau-Gelbes-Kreuz“ sammelt auch Spenden. Gebraucht werden laut den Mitgliedern Schlafutensilien wie Schlafsäcke, Matratzen, Isomatten und Bettwäsche, Hygieneartikel und Handtücher, blutstillende Medikamente sowie Verbandsmaterial, haltbare Lebensmittel und schließlich Gaskocher, Campingkocher sowie passende Kartuschen.

An folgende Bankdaten kann auch Geld gespendet werden:

Blau-Gelbes-Kreuz e. V.

IBAN: DE78 3705 0299 0000 4763 46

BIC: COKS DE 33 XXX

Kreissparkasse Köln

Ukrainische Sängerin aus Köln sammelt auch Spenden ein

Die in Köln lebende Sängerin Mariana Sadovska sammelt über ihr Konto ebenfalls Spenden für die Ukraine. Diese können unter dem Verwendungszweck „Für humanitäre Hilfe in der Ukraine“ an folgende Bankdaten adressiert werden:

Mariana Sadovska

IBAN: DE12500502011235532478

BIC: HELADEF1822

oder per paypal: andriku@web.de

Helpbus aus Köln

Die Kölner Nils Neumann und Niklas Röck sind dabei, den Verein Helpbus zu gründen, um Busse in die Ukraine zu entsenden und Flüchtlinge damit nach Deutschland zu bringen. Auch Spenden wollen sie perspektivisch mit ihrem Verein sammeln. (gam)