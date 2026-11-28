Auf ihrer verzweifelten Suche nach neuen Wählerschichten für die abhanden gekommene Arbeiterklasse nimmt die SPD im Landtagswahlkampf unter dem Motto „Weil Freizeit ein Muss ist!“ die Oase der berufstätigen Familie ins Visier. Wie gern würde ich jetzt das große Fragezeichen in Ihrem Gesicht sehen. Wo bitte schön soll die denn liegen?

Ja. Ich habe genauso blöd geguckt und aufs Phantasialand getippt. War aber falsch. Die SPD will sich um meinen Kleingarten kümmern. Und nicht bloß um meinen, sondern um alle 13.000 Parzellen in Köln. Ach, was schreibe ich da? Um alle 120.000 Lauben in Nordrhein-Westfalen! Jetzt, wo das Wasser abgestellt, das Totholz zur Benjeshecke aufgeschichtet ist, der Igel sich im Laubhaufen auf den Winterschlaf vorbereitet und es nichts mehr zu tun gibt.

Nun zählt es zu den ureigenen Charaktereigenschaften eines Schrebergärtners, dass er sich ungern reinreden lässt, am liebsten in aller Ruhe vor sich hinfrickelt und dabei großartige Erfindungen macht, wie ein Absperrsystem, das die im Winter wasserlose Außentoilette des Vereinsheims mit einem ausgetüftelten Riegelsystem vor unbefugter Benutzung schützt. Und nicht einfach nur einem simplen Holzkeil wie bei der Oper. Aber das ist eine andere Geschichte.

Existent nur im Wunschdenken von Politikern

Mit dieser Ruhe dürfte es vorbei sein, wenn sich die SPD mit ihrem Programm zur Ertüchtigung der Kleingärten durchsetzt, das nächste Woche im „Landtagsausschuss für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume“ besprochen wird.

Ein Programm, das „finanziell aufwachsen“ soll, bis von diesem Geldbaum jährlich zwei Millionen Euro abgeerntet werden können, einem Gewächs, das nicht einmal auf der Verbotsliste der invasiven Pflanzenarten in der Kölner Kleingartenordnung auftaucht, weil es nur im Wunschdenken von Politikern existiert.

Sollte ich da irren, möchte ich mich schon jetzt bei der SPD als Erntehelfer bewerben. Doch nach meiner Erfahrung hat das Geldverteilen nach dem Gießkannenprinzip bisher noch nie zu blühenden Landschaften geführt. So wird das nichts mit dem klimafesten Kleingarten, in dem berufstätige Familien nach den Plänen der SPD „ihr kleines Stück Glück“ finden sollen. Müssen wir auch gar nicht. Weil wir es längst gefunden haben. Und Klimafeste feiern wir ständig.