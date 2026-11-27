In Reihen der Politik haben die gravierenden Sicherheitsmängel am frisch sanierten Kölner Opernhaus, über die diese Redaktion berichtet hat, für erhebliche Irritation und Kritik gesorgt. Unverständnis zeigen die Ratsfraktionen vor allem dafür, dass es Sicherheitslücken gibt, obwohl die Instandsetzung des Gebäudes aus den 1950er Jahren 800 Millionen Euro gekostet hat. Die Grünen-Politikerin Brigitta von Bülow nennt die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen „völlig inakzeptabel“. Zu den bereits bekannten technischen Problemen im Haus kämen nun auch noch diese Defizite hinzu.

Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Nach einem nächtlichen Einbruch in die Oper, bei dem die Täter Graffiti an Wände im Inneren schmierten, stellt sich die Frage, wie gut das Haus eigentlich geschützt ist. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende rote Antifa-Parolen und ein „Anarcho-A“ am Nebeneingang sowie im Steinfoyer hinterlassen (wir berichteten). Zugang verschafften sie sich offenbar, indem sie eine Glasscheibe aus der Tür nahmen. Das Wachpersonal entdeckte den Schaden am Sonntagmorgen, die Oper beziffert ihn auf rund 5000 Euro. Der Spielbetrieb lief weiter, die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

An einer Innenwand des Opernhauses ist eine der Schmierereien zu sehen. Copyright: Leserfoto

Die Linke verurteilt die Tat. „Die Schmierereien sind nicht zu akzeptieren. Und wir kritisieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen, um solche Vorfälle wie am vergangenen Wochenende zu verhindern“, sagt der kulturpolitische Sprecher Knut Lennart Scholz. „Bei der Sicherheit muss nachgebessert werden.“ Maria Helmis-Arend (SPD) verweist auf die Folgekosten: „Gerade vor dem Hintergrund der ohnehin enormen finanziellen Belastungen durch das Bauprojekt ist es völlig inakzeptabel, dass nun erneut Steuergelder für die Beseitigung mutwilliger Zerstörungen aufgewendet werden müssen.“

Brisant ist, was seit dem Einbruch über die Sicherung des Gebäudes bekannt geworden ist. Die elektrische Schließanlage der Außentüren arbeitet nach Angaben der Oper bisher nicht zuverlässig. Zeitweise wurden Türen deshalb zusätzlich mit Holzbalken von innen gesichert. Die Oper spricht von einer Übergangslösung aus der Sanierungszeit. Zugleich räumt sie ein, dass sich moderne Technik und Denkmalschutz nur schwer vereinbaren lassen und die Anlage eine lange Anlaufzeit brauche.

Politik lässt Denkmalschutz als Argument nicht gelten

Die Politik lässt das nicht gelten. Stefanie Ruffen (FDP/KSG-Fraktion) fragt: „14 Jahre Sanierung, rund 800 Millionen Euro Sanierungskosten und am Ende müssen Holzbalken herhalten, um die Türen der Oper zu sichern. Wie kann das ernsthaft sein?“ Bei einem Projekt dieser Größenordnung dürfe man erwarten, dass zumindest die Schließanlage einwandfrei funktioniere. Auch der Verweis auf den Denkmalschutz überzeuge sie nicht. „Schließlich war dieser von Beginn an bekannt und hätte bei der Planung entsprechend berücksichtigt werden müssen.“

Ein Kernproblem liegt in den Türen selbst. Das Gebäude aus den 1950er-Jahren steht samt Originaltüren und -fenstern unter Denkmalschutz. Sie sind nur einfach verglast. Stadt und Oper verweisen bei Fragen nach Videoüberwachung, Alarmanlage und Wachpersonal auf die Geheimhaltung und machen dazu keine Angaben. Schwachstellen sollen jetzt von Fachleuten geprüft werden.

Aus der Politik kommt dazu die Forderung, beides zu vereinen. „Der Denkmalschutz darf nicht gegen die Sicherheit ausgespielt werden“, sagt von Bülow (Grüne). Ralph Elster (CDU) sieht das ähnlich: „Denkmalschutz und Sicherheit müssen bei einem Gebäude von dieser Bedeutung zusammengebracht werden.“ Stadt und Bühnen müssten die Schwachstellen dringend beheben. „Sicherheit darf dabei definitiv keine Nebenrolle spielen.“ Der Bericht über die Schließanlage und den Holzbalken als Notlösung werfe „ernste Fragen“ auf.

Wer übernimmt die Verantwortung?

Helmis-Arend (SPD) fordert, es müssten „technische Möglichkeiten gefunden werden, die die Oper auch im Rahmen der Denkmalschutzvorgaben zuverlässig sichern“. Verwunderlich sei, dass im Rahmen der Sanierung offenbar keine wirksamen Sicherheitsvorkehrungen eingebaut worden seien.

Von den Verantwortlichen der Bühnen verlangt die Politik jetzt Antworten. Von Bülow erwartet, dass sie „die Probleme ernst nehmen und umgehend lösen“. Die FDP/KSG-Fraktion will wissen, wie es nach all den Jahren zu solchen Provisorien kommen konnte, wann die Mängel behoben werden und wer die Kosten dafür trägt. Ruffen: „Nach 800 Millionen Euro Sanierungskosten sollte eine funktionierende Türsicherung nun wirklich keine allzu große Erwartung sein.“

Schärfer fällt die Kritik der AfD-Ratsfraktion aus. Sie spricht von einem „Skandal“, gerade nach einer Sanierung, die mit Zinsen bis zu 1,5 Milliarden Euro gekostet habe. Wer eine so teure Sanierung verantworte, müsse auch für die Sicherheit des Gebäudes sorgen.