Rund 90 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls haben sich vom 23. bis zum 27. November an einer bundesweiten Aktionswoche gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung beteiligt. „Insgesamt haben wir fast 300 Beschäftigte auf Baustellen, in Gaststätten und Imbissen, im Einzelhandel, in Kiosken und in der Transportbranche kontrolliert“, sagte Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Kontrollen erstreckten sich über die gesamte Region. In Köln überprüften die Zöllner und Zöllnerinnen 103 Beschäftigte von 57 Firmen. Im Oberbergischen Kreis wurden in Hückeswagen, Gummersbach, Lindlar und Radevormwald 56 Beschäftigte von 19 Firmen kontrolliert.

Im Rhein-Sieg-Kreis traf es in Niederkassel und Sankt Augustin 49 Mitarbeitende und Mitarbeiter von 23 Unternehmen. Zudem wurden in Bonn 31 Beschäftigte (20 Firmen), in Leverkusen 29 Beschäftigte (23 Firmen) und in Bergisch Gladbach 19 Beschäftigte (neun Firmen) überprüft.

Tiefgehende Prüfungen der Geschäftsunterlagen folgen

„Die Befragung der Beschäftigten vor Ort ist nur der Einstieg in unsere Arbeit. Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen, ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet sind oder nicht zu Unrecht Sozialleistungen beziehen“, erläuterte Ahland. Die Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns mache regelmäßig tiefergehende Prüfungen der Geschäftsunterlagen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung, bei den Firmen notwendig.

Dennoch zieht das Hauptzollamt bereits eine erste Bilanz. In Bergisch Gladbach trafen die Einsatzkräfte in der Küche eines Restaurants einen 41-jährigen Pakistaner ohne die erforderliche Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis an. Ebenfalls in Bergisch Gladbach wurden drei Bosnier im Alter von 29, 30 und 32 Jahren ohne gültige Papiere auf einer Baustelle beschäftigt. Noch vor Ort leitete der Zoll Ermittlungsverfahren gegen die Männer sowie ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ein.

Verdacht auf Schwarzarbeit und Mindestlohn-Verstöße

In einem Restaurant in Leverkusen stießen die Kontrolleure und Kontrolleurinnen auf zwei Servicekräfte, die bereits seit Jahresbeginn ohne Anmeldung beschäftigt und ausschließlich bar bezahlt wurden. Gegen den Inhaber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei 25 weiteren Beschäftigten – 14 in Köln, sieben in Leverkusen, drei in Bergisch Gladbach und einer Person in Bonn – liegen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sie von ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet wurden.

Zudem ergaben sich bei sechs Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen – vier in Köln und zwei in Bergisch Gladbach – konkrete Hinweise auf den Missbrauch von Sozialleistungen. In 18 Fällen gibt es erste Hinweise darauf, dass der gesetzliche Mindestlohn nicht gezahlt wird. Davon betroffen sind zehn Fälle in Köln, vier im Oberbergischen Kreis, zwei in Bonn sowie jeweils ein Fall in Bergisch Gladbach und Leverkusen. Die Auswertungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern weiter an. (red)