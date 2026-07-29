Die erste große Hitzewelle des Sommers 2026 ist überstanden, doch die nächsten Tage versprechen erneut hohe Temperaturen. Nicht nur für Menschen können diese extremen Wetterlagen gefährlich sein, auch Haustiere leiden unter den Bedingungen. Hitze kann bei Hunden, Katzen und anderen Heimtieren schwerwiegende Folgen haben: Dehydrierung, Sonnenbrand und Hitzeschlag betreffen Tiere ebenso wie Menschen und können schwere Organschäden verursachen sowie im schlimmsten Fall tödlich enden.