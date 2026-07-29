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Drei pflanzliche GerichteChefs des Neobiota Köln präsentieren ihr Sommermenü

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14.07.2026: Köln: Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Restaurant Neobiota kochen ein Sommermenü für die Leser. Foto: Martina Goyert

Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Restaurant Neobiota kochen ein Sommermenü für die Leser. 

Copyright: Martina Goyert

In unserer Serie verraten uns Kölner Köche Rezepte für ein perfektes Sommermenü. In dieser Folge mit einem Drei-Gänge-Menü von Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Neobiota.

Im Sommer darf es auch mal fleischlos sein. Daher präsentieren die Köche Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Sternerestaurant Neobiota für unser Sommermenü ein komplett pflanzliches Menü. „Die Gärten und Supermärkte sind voll von tollem Gemüse und Obst: ob Wassermelone, Fenchel oder Süßkartoffel und Kräutern.

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