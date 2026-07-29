Im Sommer darf es auch mal fleischlos sein. Daher präsentieren die Köche Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Sternerestaurant Neobiota für unser Sommermenü ein komplett pflanzliches Menü. „Die Gärten und Supermärkte sind voll von tollem Gemüse und Obst: ob Wassermelone, Fenchel oder Süßkartoffel und Kräutern.