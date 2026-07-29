In unserer Serie verraten uns Kölner Köche Rezepte für ein perfektes Sommermenü. In dieser Folge mit einem Drei-Gänge-Menü von Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Neobiota.
Drei pflanzliche GerichteChefs des Neobiota Köln präsentieren ihr Sommermenü
7 min
Im Sommer darf es auch mal fleischlos sein. Daher präsentieren die Köche Sonja Baumann und Erik Scheffler vom Sternerestaurant Neobiota für unser Sommermenü ein komplett pflanzliches Menü. „Die Gärten und Supermärkte sind voll von tollem Gemüse und Obst: ob Wassermelone, Fenchel oder Süßkartoffel und Kräutern.
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