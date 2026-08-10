„Köln braucht Bäume. Viele Bäume. Wir sollten Tausende neu anpflanzen, Zehntausende!“ Mit seinem Beitrag zur Serie „100 Ideen für Köln“ im „Kölner Stadt-Anzeiger" hat Moderator Jürgen Domian im Herbst 2025 bei vielen Kölnerinnen und Kölnern einen Nerv getroffen: In der großen Schlussabstimmung landete seine gute Idee auf Platz 2 der besten Ideen, direkt hinter Eckart von Hirschhausens Vorstoß für Köln als „Schwammstadt“.

Seit Frühjahr ruft die Redaktion des Kölner Stadt-Anzeiger mit Jürgen Domian auf, Geld für 10.000 neue Bäume in Köln zu spenden. Die gute Nachricht: Von den 50.000 Euro, die für die Pflanzung von 10.000 neuen Bäumen in Köln benötigt werden, sind mittlerweile 40.745 Euro zusammengekommen. Weit mehr als 500 Spenderinnen und Spender haben sich bislang an der Aktion „10.000 Bäume für Köln“ beteiligt. Bis zum Pflanztermin am 14. November bleiben jetzt noch gut drei Monate – Zeit für den Endspurt.

„Ich fände es großartig, wenn wir gemeinsam auf 10.000 Setzlinge kommen, die in wenigen Jahren zu einem stattlichen Wald heranwachsen werden”, sagt Jürgen Domian. „Ich glaube an den Elan und die Begeisterungsfähigkeit der Kölnerinnen und Kölner für ihre Stadt. Hier können wir zusammen etwas Gutes für Köln tun, von dem auch kommende Generationen profitieren werden. Das ist Nachhaltigkeit im besten Sinne. Machen Sie mit!“

Domians Idee in der Serie „100 Ideen für Köln“, die Stadt mit viel mehr Bäumen auszustatten, fand großen Anklang bei den Menschen in Köln. Copyright: Martina Goyert

Als Kooperationspartner will die Stadt Köln für die Aktion ein Areal von rund zwei Hektar im Rechtsrheinischen in Dünnwald bereitstellen. Beteiligt ist auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln (SDW) im Rahmen ihres erfolgreichen Baumpflanzprogramms „Ein Wald für Köln“. Wie der neue Wald für Köln heißen wird? Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge! Zusätzlich plant die Redaktion eine Serie zum Kölner Stadtgrün und seiner Bedeutung für eine klimaresistente Stadt.

So können Sie spenden!

Spenden für Setzlinge sind über das elektronische Formular der SDW Köln möglich. Ein Setzling kostet 5 Euro, ab 150 Euro gibt es eine Spenden-Bescheinigung. Auch Schulklassen und Vereine sind ausdrücklich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Hier geht es zu weiteren Infos und dem Spenden-Formular der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Gemeinsame Pflanz-Aktion

Das Projekt „10.000 Bäume für Köln“ ist Teil der Aktionen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ im Jubiläumsjahr seines 150. Geburtstags. Am 14. November 1876 erschien die erste Ausgabe. Exakt am 150. Jahrestag, einem Samstag, sollen die gespendeten Setzlinge gemeinsam mit Baumspenderinnen – und Spendern auf dem künftigen Wald-Grundstück gepflanzt werden.