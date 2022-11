Spendenaktion in Köln Verlag übergibt 3000 Bilderbücher an ukrainische Kinder

Köln – Tausende Menschen haben die Ukraine seit dem Kriegsbeginn verlassen. Viele davon sind schon dabei, sich an die neue Lebensrealität anzupassen und ihr Leben in Deutschland weiterzuführen. Doch trotz aller zur Verfügung gestellter Schul-, und Unterkunftsmöglichkeiten fällt es gerade den ukrainischen Kindern hier manchmal schwer, eine Ablenkung zu finden und in einem fremden Land ein Stück Heimat zu erleben.

Die Kinderbuchverlage Boje und Baumhaus haben eine Spendenaktion für geflüchtete ukrainische Kinder organisiert. 3000 Exemplare des Buchs „Wo ist das Klopapier?“ wurden am 18. Mai an den deutsch-ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz übergegeben. „Dieses Buch soll ukrainischen Kindern einen Moment der Freude schenken“, sagt Jacqueline Manstein, PR-Referentin des Verlags.

Diese Idee kam zuerst vom polnischen Verlag Edra Urban & Partner, der Anfang Februar das Buch lizensiert hat. Zusammen mit dem Verlag Boje und Baumhaus wurde es auf Ukrainisch übersetzt und nach Kriegsbeginn in die Ukraine geschickt.

Weiterverteilung der Exemplare an Flüchtlingsunterkünfte

In den kommenden Tagen werden Verlagsleiter der Kinderbuchverlage Boje und Baumhaus zusammen mit Vorsitzenden des Blau-Gelben Kreuzes Bilderbücher und andere Sachspenden an 13 Flüchtlingsunterkünfte in Köln verteilen. „Zukünftig planen wir weitere Veranstaltungen für ukrainische Kinder“, sagt Verlagsleiter Mattias Siebel.

Bücher sollen bei Überwindung der Sprachbarriere unterstützen

Neben den gedruckten Bilderbüchern bieten die Verlage auf ihren Websites diverse Bilderbuchkinos mit ukrainischen und deutschen Texten an. Außerdem finden Pädagogen dort Empfehlungen zum Einsatz dieser Bücher im Unterricht. „Bücher vermitteln Sprache – wir hoffen, Pädagogen in ihrer Arbeit bei den ersten Schritten zur Überwindung dieser Sprachbarriere zu unterstützen, damit die Integration in den Klassenverband gelingt“, sagt Mathias Siebel.

Private Interessenten können das Buch „Wo ist das Klopapier“ im Bürgerzentrum Ehrenfeld bekommen. Des Weiteren können Buchhändler, pädagogische Einrichtungen und freiwillige Helfer kostenfreie Exemplare nach vorheriger Anmeldung unter der E-Mail-Adresse buchstabenbande@luebbe.de erhalten.

Engagement in letzter Zeit zurückgegangen

„Wir sind immer sehr froh, wenn solche Aktionen kommen. Das Engagement sinkt in der letzten Zeit. Man gewöhnt sich an diese schlimmen Bilder“, erzählt die Vorstandsvorsitzende des Blau-Gelben Kreuzes Linda Mai. Der Verein braucht weiterhin Unterstützung in Form von Sachspenden, Geldspenden oder helfenden Händen.