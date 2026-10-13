Mit einem Festakt würdigt die Stadt Köln am Dienstag (13. Oktober) ihren ehemaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Am 5. Januar 2026 wäre der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 150 Jahre alt geworden.

In seiner Amtszeit als Kölner OB sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg habe Adenauer „visionäre städtebauliche Entscheidungen getroffen und bis heute wirkende Projekte umgesetzt“, teilte ein Stadt-Sprecher mit. „Köln wäre ohne Adenauers zukunftsweisende Entscheidungen ein anderes.“

Podiumsdiskussion mit Städtetags-Präsident

Adenauer war von 1917 bis 1933 sowie im Jahr 1945 Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt. 1949 wurde der CDU-Politiker zum ersten Bundeskanzler gewählt und blieb dies 14 Jahre lang. Er starb 1967 in Bad Honnef.

Bei der Festveranstaltung im historischen Rathaus wird der jetzige Kölner OB Torsten Burmester (SPD) die Gäste begrüßen. Danach sind eine Ansprache der Familie Adenauer und ein Festvortrag des Architekten Kaspar Kraemer geplant. Zudem gibt es eine Podiumsdiskussion, an der unter anderem der Präsident des Deutschen Städtetags, der Leipziger OB Burkhard Jung (SPD), teilnimmt. (dpa/red)