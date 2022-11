Staus in Köln Wende zu eng genommen – KVB-Gelenkbus steckt in Universitätsstraße fest

Köln – Weil sich ein Gelenkbus der KVB zwischenzeitlich festgefahren hatte, ist es in Köln-Sülz am Donnerstagmittag kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Fahrer der Linie 134 lenkte eine Wendeschleife auf der Universitätsstraße zwischen Zülpicher und Berrenrather Straße offenbar zu eng an, sodass er an der Weiterfahrt gehindert wurde, sagte eine KVB-Sprecherin.



Im sogenannten „Knickschutz“, also dem Mittelteil des Gelenkbusses, ist eine elektronische Sperre eingerichtet, die einen zu engen Radius und damit Schäden am Fahrzeug verhindern soll.



Diese Sperre kann nur von einer Aufsicht gelöst werden, die dafür eigens aus der Leitstelle kommen muss. Die Fahrt konnte somit erst nach 20 Minuten fortgesetzt werden. In den umliegenden Straßen hatte es in der Zwischenzeit Staus gegeben. Verletzt wurde niemand. (hol)