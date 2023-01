Köln – Мы говорим о множественной маргинализации, когда люди оказываются оттесненными на край общества из-за нескольких аспектов своей идентичности одновременно - из-за цвета кожи, пола, сексуальной ориентации или инвалидности. Особенно это касается квир-беженцев, например, гомосексуалов или трансгендеров. В дополнение к переживаниям, связанным с побегом и переездом, они также испытывают кризис идентичности и враждебность в связи с их сексуальной или гендерной принадлежностью. Все желающие могут получить помощь в рамках кельнского проекта "Caya - Come as you are".

„Caya“ существует всего на протяжении года и была создана в сотрудничестве между консультационным центром для квир-людей Rubicon и терапевтическим центром Caritas для людей травмированных в силу пыток либо побегов. Сообщество финансируется Министерством по делам детей, семьи, беженцев и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия. Контактное лицо в Rubicon - 36-летний Идан Сагив Рихтер, в Caritas - 29-летняя Антонина Рейнерс. К ним вы всегда можете обратиться в случае вопросов.

Консультационный центр для квир-людей сотрудничает с католическим спонсором

"Как организация, которая появилась в результате движения за признание LSBTIQ, мы работаем вместе с католической организацией. «Это необычное сотрудничество», —говорит Сагив Рихтер. "Но с обеих сторон была большая готовность взяться за этот проект вместе".



Многие из квир-беженцев находятся в состоянии сильного стресса и нуждаются в тесной поддержке. Услуги включают психосоциальную консультацию, консультацию по вопросам психологических травм, групповые занятия, посвященные темам Coming Out и взаимоотношений, а также семинары по расширению собственных прав и возможностей для укрепления уверенности в себе.

Переезд и сексуальная идентичность часто связаны между собой



"Мы работаем с очень травмированными и уязвимыми людьми, - говорит Сагив Рихтер. Это выражается в целом ряде симптомов. "Это могут быть сильные кошмары, воспоминания, проблемы со сном, плохая концентрация внимания, дезориентация, агрессивность и перевозбудимость", - говорит Рейнерс. "На консультациях, ориентированных на травму, беженцы могут научиться успокаивающим техникам и стабилизировать себя. Это не заменяет терапию, но может стать первым шагом и сократить время ожидания места для терапии".



К тому времени, когда беженцы прибывают в „Caya“, они зачастую уже прошли через тяжелые испытания. "Для побега всегда есть причина, и для пострадавших она часто связана с их сексуальной идентичностью. В своих странах они подвергаются преследованиям и насилию. Также со стороны их семей, с самого раннего возраста. Часто мы слышим истории, как люди, проходящие у нас консульации, подвергались наказанию за демонстрацию поведения протевоположного пола. Одному парню родители часто повторяли: "Будь мужчиной!", - сообщает Сагив Рихтер. "Квир-люди часто не имеют возможности жить "свободно" в своих странах." В 72 странах мира гомосексуалитет все еще наказуем, не говоря уже о транс-идентификации."

Дискриминация в Кельне



Беженцы связывают свое бегство в Германию с большими надеждами. Однако многие испытывают горькое разочарование не только из-за процедуры получения убежища. Они также сталкиваются с маргинализацией и дискриминацией в Германии. "По прибытии беженцы размещаются в групповом жилье вместе со своими соотечественниками. Это как микро-версия их родины. Из-за своих особенностей им снова приходится прятаться или становиться жертвами насилия", - говорит Сагив Рихтер. "Но даже в рамках кельнской ЛГБТК-сцены они часто являются аутсайдерами, потому что они беженцы. Им приходится иметь дело с расизмом и исламофобией", - добавляет Рейнерс.



Чтобы иметь возможность обсудить эту проблему с Сагивом Рихтером и Рейнерсом, проект „Caya“ также работает с языковыми и культурными посредниками, которые помогают с переводами. Они специально обучены работе с квирами. "Переводчики обычно принадлежат к той же культурной среде. Пострадавшие иногда боятся, что и здесь их дискриминируют и языковой барьер станет большим недостатком. Поэтому очень важно проводить разъяснительную работу с языковыми и культурными посредниками", - говорит Сагив Рихтер.

(Нажмите здесь, чтобы получить больше информации: rubicon-koeln.de/migration/caya-ru)

Это может облегчить беженцам прибытие в Кельн и преодоление их травмы. "Мы видим успехи наших пациентов", - говорит Рейнерс. "Они двигаются в правильном направлении и больше верят в себя. Будь то в личной жизни, в вопросах поиска квартиры или в процедуре предоставления убежища. Многие поначалу даже не решаются упоминать там о своей ориентации, что и делает их особенно уязвимыми".