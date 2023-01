Köln – Ми говоримо про множинну маргіналізацію, коли люди опиняються відтісненими на край суспільства через кілька аспектів своєї ідентичності одночасно - через колір шкіри, стать, сексуальну орієнтацію чи інвалідність. Особливо це стосується квiр-біженців, наприклад, гомосексуалів або трансгендерів. На додачу до переживань, пов'язаних із втечею та переїздом, вони також відчувають кризу ідентичності та ворожість у зв'язку з їхньою сексуальною або гендерною приналежністю. Усі охочі можуть отримати допомогу в рамках кельнського проєкту "Caya - Come as you are".

"Caya" існує лише рік і була створена у співпраці між консультаційним центром для квiр-людей Rubicon і терапевтичним центром Caritas для людей, травмованих внаслідок тортур і втечi. Спільнота фінансується Міністерством у справах дітей, сім'ї, біженців та інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія. Контактна особа в Rubicon - 36-річний Ідан Сагів Ріхтер, у Caritas - 29-річна Антоніна Рейнерс. До них ви завжди можете звернутися в разі запитань.

Консультаційний центр для квір-людей співпрацює з католицьким спонсором

"Як організація, що з'явилася внаслідок руху за визнання LSBTIQ, ми працюємо разом із католицькою організацією. "Це незвичайна співпраця", - каже Сагів Ріхтер. "Але з обох сторін була велика готовність взятися за цей проєкт разом". Багато хто з квір-біженців перебувають у стані сильного стресу і потребують тісної підтримки. Послуги включають психосоціальну консультацію, консультацію з питань психологічних травм, групові заняття, присвячені темам Coming Out і взаємин, а також семінари з розширення власних прав і можливостей для зміцнення впевненості в собі.

Antonina Reiners arbeitet beim Caritas Therapiezentrum für Menschen nach Folter und Flucht. Copyright: Dirk Borm

Переїзд і сексуальна ідентичність часто пов'язані між собою

"Ми працюємо з дуже травмованими та чуткими людьми, - каже Сагів Ріхтер. Це виражається в цілій низці симптомів. "Це можуть бути сильні кошмари, спогади, проблеми зі сном, погана концентрація уваги, дезорієнтація, агресивність і надмірне збудження", - каже Рейнерс. "На консультаціях, орієнтованих на травму, біженці можуть навчитися заспокійливих технік і стабілізувати себе. Це не замінює терапію, але може стати першим кроком і скоротити час очікування місця для терапії".

Idàn Sagiv Richter arbeitet bei der Beratungsstelle Rubicon. Copyright: Dirk Borm

На той час, коли біженці прибувають у "Caya", вони часто вже пройшли через важкі випробування. "Для втечі завжди є причина, і для постраждалих вона часто пов'язана з їхньою сексуальною ідентичністю. У своїх країнах вони зазнають переслідувань і насильства. Також з боку їхніх родин, із самого раннього віку. Часто ми чуємо історії, як люди, які проходять у нас консульації, піддавалися покаранню за демонстрацію поведінки протилежної статі. Одному хлопцеві батьки часто повторювали: „Будь чоловіком!“, - повідомляє Сагів Ріхтер. „Квір-люди часто не мають можливості жити "вільно“ у своїх країнах." У 72 країнах світу гомосексуалітет все ще карається, не кажучи вже про транс-ідентифікацію."

Дискримінація в Кельні

Біженці пов'язують свою втечу до Німеччини з великими надіями. Однак багато хто відчуває гірке розчарування не тільки через процедуру отримання притулку. Вони також стикаються з маргіналізацією і дискримінацією в Німеччині. "Після прибуття біженці розміщуються в груповому житлі разом зі своїми земляками. Це як мікроверсія їхньої Батьківщини.

Через свої особливості їм знову доводиться ховатися або ставати жертвами насильства", - каже Сагів Ріхтер. "Але навіть у рамках кельнської ЛГБТК-сцени вони часто є аутсайдерами, тому що вони біженці. Їм доводиться мати справу з расизмом та ісламофобією", - додає Рейнерс.

Das könnte Sie auch interessieren:

Можливості "майже вичерпані" Anzeige Кельн намагається знайти житло для тисяч біженців von Tim Attenberger

Урбаністичний фестиваль Anzeige Програму пишуть українські "художники на війні"

З України до Кельн-Еренфельда Anzeige Через що проходять біженці в країнах третього світу

Щоб мати змогу обговорити цю проблему із Саґівом Ріхтером і Рейнерсом, проєкт "Caya" також працює з мовними та культурними посередниками, які допомагають із перекладами. Вони спеціально навчені роботі з квiрами. "Перекладачі зазвичай належать до того ж культурного середовища. Постраждалі інколи бояться, що й тут їх дискримінують і що мовний бар'єр стане великим недоліком. Тому дуже важливо проводити роз'яснювальну роботу з мовними та культурними посередниками", - каже Сагів Ріхтер.

(Натисніть тут, щоб отримати більше інформації: rubicon-koeln.de/migration/caya-ru)

Це може полегшити біженцям прибуття в Кельн і подолання їхньої травми. "Ми бачимо успіхи наших пацієнтів", - каже Рейнерс. "Вони рухаються в правильному напрямку і більше вірять у себе. Чи то в особистому житті, чи то в питаннях пошуку квартири, чи то в процедурі надання притулку. Багато хто спочатку навіть не наважується згадувати там про свою орієнтацію, що і робить їх особливо вразливими".