Hier testet der Epidemiologe noch selbst: Der Kölner Bundestagsabgeordnete und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat das Corona-Testzentrum im studio dumont besucht. Dabei hat er einen Abstricht von Martin von der Hocht genommen, der mit Marcel Klein die Firma Coronapoint gegründet hat. Coronapoint betreibt neben dem studio dumont noch 34 weitere Testzentren in ganz Deutschland.



„Ich bin gern gekommen, um zu zeigen, wie wichtig die Testzentren sind. Ich bin dankbar, dass wir in so kurzer Zeit so viele Testzentren ihn hoher Qualität aufbauen konnten“, sagte Lauterbach. „Wir haben durch die Testungen in den letzten Wochen viel erreicht. Wir konnten Superspreader, die dazu beigetragen haben, die Pandemie zu erhalten und zu exponentiellem Wachstum der Infektionen geführt haben, identifizieren und in Quarantäne bringen.



Dazu haben die Schnelltests einen unerlässlichen, geradezu unbezahlbaren Wert erbracht“, lobt Lauterbach. Er glaubt, dass man auch in den kommenden Monaten nicht auf Testzentren verzichten kann. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir auch im Herbst noch zahlreiche Begegnungen haben, wo Tests notwendig sind, beispielsweise in Clubs, wo viele Menschen eng in geschlossenen Räumen zusammenkommen“, sagte Lauterbach. Deren Betrieb sei auch dann nur mit Genesenen, Geimpften und Getesteten möglich, jedoch seien bis dahin noch immer nicht alle Menschen geimpft.



Deutliche Kritik an schwarzen Schafen

Dass zuletzt einige Betreiber von Testzentren unter anderem mit Abrechnungsbetrug aufgefallen sind, kritisiert Lauterbach deutlich: „Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass ein paar wenige Testzentren den Ruf dieser sehr wichtigen Branche beschädigt haben.“

Corona-Tests durchführen kann der Mediziner Lauterbach also, und geimpft hat er übrigens auch schon einige Menschen: „Zum Beispiel meine Tochter.“



Das Testzentrum im studio dumont, Breite Straße 72, ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es bietet kostenlose Bürgertests, PCR-Tests und eine mobilen Testservice an. Man kann sich dort ohne Termin testen lassen oder online einen Termin vereinbaren.