Köln – Bei Unfällen mit E-Scootern am Wochenende haben fünf Kölnerinnen und Kölner schwere Verletzungen erlitten. Die drei jungen Erwachsenen und zwei Minderjährige mussten stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden.

Schwerer Unfall in Köln: BMW erfasst zwei Teenager

Einer der Vorfälle ereignete sich in Ostheim. Eine 14-Jährige überquerte dort am Sonntagnachmittag zusammen mit ihrer 15-Jährigen Beifahrerin einen Zebrastreifen am Bertha-Benz-Karree. Ein heranfahrender BMW erfasste die beiden Minderjährigen, die daraufhin stürzten.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr kollidierte ein 29-Jähriger in Ehrenfeld mit einem parkenden Auto. Der junge Mann stürzte und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu.

In Sülz kollidierte am Freitag ein 22-Jähriger mit einem Radfahrer, weil er auf der falschen Straßenseite fuhr. Der 45-jährige Fahrradfahrer erlitt bei dem Sturz eine schwere Kopfverletzung.

Auch in Weidenpesch kam es am Freitag zu einem Unfall. Ein 21-Jähriger verlor gegen 15.10 Uhr auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle und stürzte zu Boden. (tmo)