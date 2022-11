Unfall am Heumarer Dreieck 500 Liter Diesel auf der A3 ausgelaufen

Köln – Bei einem Unfall am Heumarer Dreieck sind am Mittwochnachmittag 500 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen. Als Folge musste die Polizei vier von fünf Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden sperren. Das führte zu einem kilometerlangen Stau auf der A3. Mehrere Fahrspuren waren bis in den späten Abend gesperrt.

Wie die Polizei dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ mitteilte, kam es nach ersten Aussagen von Zeugen gegen 16.45 Uhr zu dem Unfall, als der Fahrer eines VW-Pkw, der auf der linken der beiden Spuren in Richtung Flughafen unterwegs war, wegen eines Bremsmanövers eines Kleintransporters vor ihm nach links ausweichen wollte. Dabei prallte der Pkw gegen den neben ihm fahrenden Lkw.

Durch den Zusammenstoß riss der Tank des Lkw auf und der Kraftstoff ergoss sich auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Pkw-Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. (ps)