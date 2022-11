Köln – Ein abbiegender Linienbus der KVB hat auf einer Baustelle in Holweide ein Gerüst so gerammt, dass es zwischenzeitlich umzufallen drohte. Die Baufirma stabilisierte das Gerüst an dem fünfstöckigen Wohnhaus auf der Bergisch Gladbacher Straße, sodass nach Angaben der Feuerwehr keine akute Gefahr mehr besteht. Warum der Gelenkbus der Linie 157 um kurz vor 10 Uhr an der engen Kreuzung mit der Buschfeldstraße mit dem Gerüst kollidierte, ist noch unklar. Die wenigen Fahrgäste stiegen aus und fuhren mit dem nächsten Bus weiter. Verletzt wurde niemand.



Schon im November hatte an der selben Stelle ein Bus das Gerüst touchiert, sagte ein KVB-Sprecher. Nun will das Unternehmen einen Verkehrsmeister, also einen Sachverständigen, an die Unfallstelle schicken, der womöglich Konsequenzen empfiehlt. Denkbar ist etwa eine Information an alle Fahrer der Linie, die auf die Gefahr an der Kreuzung aufmerksam macht.



Der beschädigte Bus wurde in den Betriebshof gefahren. Die Bergisch Gladbacher Straße war an der Unfallstalle vorübergehend gesperrt. Auf den Ausweichrouten kam es zu Staus. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.