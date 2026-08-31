Die Universität zu Köln lädt am Donnerstag, 3. September von 12 bis 13.30 Uhr alle Interessierten zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung über das Gasthörer- und Seniorenstudium ein. Die Infoveranstaltung im Hörsaal II im Hauptgebäude am Albertus-Magnus-Platz richtet sich an Interessierte, die erfahren möchten, unter welchen Bedingungen sich Studienwünsche im Rahmen eines Gasthörer- und Seniorenstudiums verwirklichen lassen. Teilnehmende erhalten zudem Tipps zum Einstieg, zur Einschreibung und zur Orientierung an der Universität.

Das Gasthörer- und Seniorenstudium ist eine persönliche wissenschaftliche Weiterbildung, für die weder Vorkenntnisse noch ein Abitur benötigt werden. Laut Uni eignet es sich für Menschen mit Interesse an Wissenschaft, die ihre nachberufliche oder nachfamiliäre Lebensphase gestalten möchten. Es steht jedoch auch Menschen im Berufsleben offen, die ihre fachlichen Kompetenzen erweitern wollen, oder jungen Menschen, die sich vor der Aufnahme eines regulären Studiums orientieren möchten.

Zuständig ist die Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit der Universität zu Köln, die das Angebot vorstellen und Fragen beantworten wird. (gam)