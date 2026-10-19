Die Mülheimer Brücke muss im Zuge der Instandsetzungsarbeiten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22. Oktober) gesperrt werden. Wie die Stadt Köln mitteilt, gilt die Sperrung von 20.30 bis 6.30 Uhr und betrifft allein den Autoverkehr. Grund für die Sperrung ist die Umlegung der Verkehrsführung von der bislang genutzten Nord- auf die Südseite der Brücke (wir berichteten).

Köln: Mülheimer Brücke wegen Verkehrsumlegung eine Nacht gesperrt

Laut der Stadt sind die Arbeiten an der südlichen Hälfte in großen Teilen abgeschlossen und die letzte der vier Bauphasen kann mit der Sanierung der Nordhälfte beginnen. Nach der Verkehrsumlegung steht Autofahrern damit auf der Südseite jeweils eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung.

Weiterhin gilt auf der Brücke ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde, eine Höhenbegrenzung für Fahrzeuge bis zu 2,80 Metern sowie eine Gewichtsbeschränkung auf maximal 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Fuß- und Radverkehr können den Geh- und Radweg auf der Südseite der Brücke nutzen. (bha)