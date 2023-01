Verkehrsverhalten der Kölner Stadt befragt Bürger zur Mobilität

Köln – Die Stadt Köln lässt im Oktober und November eine Befragung zum Verkehrsverhalten durchführen, die sich an zufällig ausgewählte Haushalte richtet. In diesen Tagen werden die ersten Schreiben versendet und die Haushalte um Teilnahme gebeten. Das teilte die Stadt am Freitag mit.



Kölner Verkehrsverhalten: Einfluss durch Homeoffice

Ziel der Befragung sei es, das alltägliche Verkehrsverhalten der Kölnerinnen und Kölner zu erfassen. Die befragten Haushalte sollen angeben, welche Wege sie an einem bestimmten Stichtag mit welchen Verkehrsmitteln zurückgelegt haben. Die bislang letzte Befragung zum Verkehrsverhalten in Köln fand 2017 statt. Durch die Mobilitätsbefragung 2022 werden nun auch Veränderungen, wie beispielsweise der Einfluss durch Homeoffice -Angebote berücksichtigt.



Für die Teilnahme wird ein Einladungsschreiben zugesendet. Auf dem Schreiben befinden sich ein Link beziehungsweise ein QR-Code, über den die Online-Teilnahme möglich ist. Alternativ besteht die Möglichkeit, postalisch einen Papierfragebogen anzufordern oder die Befragung telefonisch durchzuführen. Die Untersuchung führt das Planungsbüro PB Consult im Auftrag der Stadt durch. (red)