Die britische Alternative Rockband Placebo tritt am heutigen Montag, 2. November, um 20 Uhr in der Lanxess-Arena auf. Eines der Highlights des Köln Comedy Festivals findet am Dienstag, 3. November, im Tanzbrunnen statt. Schauspieler Christoph Maria Herbst wird dort zusammen mit Regisseur und Autor Ralf Husmann aus dem neuen Buch „Stromberg: Büro ist besser als richtig arbeiten“ vorlesen. Ebenfalls im Rahmen des Festivals treten einen Tag darauf Tan Çaglar, Fatih Çevikkollu, Abdelkarim und Freddy Ekué am Mittwoch, 4. November, zu ihrer Show „Doppelte Staatsbürgerschaft“ auf.

Abend mit Shida Bazyar und Karosh Taha in der Lutherkirche

Die Autorin Shida Bazyar liest aus ihrem Roman „Die Lücken“, für den sie vor wenigen Wochen mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. „Die Lücken“, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, erzählt von jüdischen Familien, NS-Profiteuren und von den Familien Sharifi und Karimpour, die aus dem Iran flüchten. Shida Bazyar verbindet ihre Geschichten zu einem virtuosen Erzählmosaik über die Last der Vergangenheit, die Lüge des Neubeginns und den Wunsch nach Heimat. Die Veranstaltung in der Lutherkirche beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Die Autorin Karosh Taha, die in diesem Jahr mit ihrem Roman Gulistan, erschienen bei DuMont, ebenfalls für Aufsehen sorgte, wird moderieren.

Die Kunstmesse Art Cologne startet am Donnerstag, 5. November. Bis Sonntag, 8. November, zeigen Galerien in Halle 11 der Messe in Deutz ihr zeitgenössisches Angebot. Tatsächlich findet die Messe zum letzten Mal in dieser Halle statt, im nächsten Jahr zieht sie um ins Confex-Center. Begleitet wird die Art Cologne von zahlreichen Veranstaltungen. Auf der Deutzer-Kalker-Straße beginnen am heutigen Montag Arbeiten für ein neues Hochwasserschutzsystem am Stadtbahntunnel. Ein Fahrstreifen in Richtung Gummersbacher Straße wird dafür gesperrt. Ein Parkstreifen am Beginn der Deutz-Kalker-Straße Richtung Deutzer Freiheit fällt weg. Die Arbeiten sollen bis Weihnachten erledigt sein. Die Kölner Museumsnacht findet von Samstag, 7. November, ab 18 Uhr bis Sonntag, 8. November, 1 Uhr, statt. Mit dabei sind zwölf Museen, darunter das Sport- und Olympiamuseum, das Rautenstrauch-Joest-Museum, das MAKK oder das 4711-Dufthaus.

Das Kölnische Stadtmuseum widmet sich derzeit der Kölner Filmgeschichte. Unter dem Titel Film ab – 130 Jahre Kino und Film in Köln können sich Besucher auf eine multimediale Reise begeben, von der Stummfilmzeit bis heute. Außerdem gibt es 20 Pop-up-Locations. So kann man in der Minoritenkirche einen Raum der Stille besuchen und genießen. In der Kollwitz-Werkstatt im Kollwitz-Museum am Neumarkt hingegen werden Besucher aufgefordert, sich an die Druckmaschinen zu begeben und ihr eigenes Werk zu kreieren. Im Schokoladenmuseum ist Probieren angesagt: Bei exklusiven Verkostungen können Besucher auf Genussreise gehen. Die Gutscheine dafür müssen allerdings vorgebucht werden. Alle Informationen gibt es online: www.koelner-museumsnacht.de