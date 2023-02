„Wir sind nicht das Volk“ Kölner Band Erdmöbel veröffentlicht Lied gegen Nationalismus

Die Kölner Band Erdmöbel bringt am 20. Mai ihr neues Album „Guten Morgen, Ragazzi“. Vier Wochen früher hat die Indieband ihre erste Single zum Album veröffentlicht: „Wir sind nicht das Volk (lass sie rein)“ sei ein „feierlicher wie sehnsüchtiger Lobgesang der schlichten Erkenntnis, dass Nationalismus ein Scheiß ist“, so die Band selbst über den Song.

Entstanden ist das Lied bereits im Jahr 2020. Der Musiker Stoppok hatte damals einen Song mit dem Titel „Lass sie rein“ veröffentlicht, weitere Musikerinnen und Musiker wurden dazu aufgerufen, Lieder zum gleichen Thema zu schreiben. Dann kam die Corona-Krise. „Obwohl in einer anderen Zeit geschrieben, leider immer noch und wieder ganz erschreckend neu aktuell“, schreibt die Band Erdmöbel in ihrer Pressemitteilung. „Nachdem mit dem Krieg gegen die Ukraine Nationalismus und Chauvinismus in Russland wieder offen die Häupter erhoben haben, kann man es nicht oft genug sagen. Ob in Russland oder anderswo: Ihr seid nicht „das Volk“! Niemand ist das Volk. Wir sind eine Menschenmenge – eine Menge Menschen!“