Der Kölner AfD-Fraktionsgeschäftsführer im Rat, Matthias Büschges, hat am Wochenende ein Duell mit einem weiteren AfD-Kommunalpolitiker ausgetragen. Er selbst berichtete von der sogenannten Mensur. So bezeichnen Verbindungsmitglieder, auch Korporierte genannt, einen solchen Fechtkampf. Der ehemalige Kölner OB-Kandidat trat im Verbindungshaus der Alten Halleschen Burschenschaft Rhenania-Salingia in Düsseldorf gegen das Düsseldorfer Ratsmitglied Jeremy Franosch an. Büschges ist Mitglied in der Kölner Burschenschaft Allemania.

Laut Büschges sei es zu der Aufforderung zur Mensur auf einer Parteiversammlung gekommen. Im Juli war in Marl die Aufstellungsversammlung für die kommende Landtagswahl eskaliert, weil zwei Lager im AfD-Landesverband NRW zerstritten sind. Die Kontrahenten vom Wochenende stehen auch im parteiinternen Lagerkampf auf verschiedenen Seiten. Büschges bestritt aber einen politischen Hintergrund des Duells. Er sagte zu der Aufforderung aus dem Juli: „Das ist nichts Ungewöhnliches auf AfD-Parteitagen – es gibt dort viele Korporierte.“ Über den Ausgang des Duells machte Büschges keine Angaben. Es sei „kein Spiel auf Tod“ gewesen, „wir haben Schutz getragen“. (juh)