Andrew Garfield, falls es sich denn um Andrew Garfield handelt, lädt den Betrachter in ein nordkalifornisches Wunderland ein, das umso wunderlicher wirkt, je länger man hinschaut. Die Golden-Gate-Brücke versinkt in der Bucht von San Francisco. Ein Flugzeug darüber hat sich auf den Kopf gestellt, die Landschaft davor ist voller Sackgassen: Die Serpentinenstraße auf der Marin-County-Seite der Bucht endet im Nichts, der Wanderweg, den Garfield beschreitet, führt schnurstracks zu einem kleinen Tunnel im Wurzelhals eines Baumes, durch den sich der Hollywoodstar unmöglich durchzwängen kann.