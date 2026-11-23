Andrew Garfield, falls es sich denn um Andrew Garfield handelt, lädt den Betrachter in ein nordkalifornisches Wunderland ein, das umso wunderlicher wirkt, je länger man hinschaut. Die Golden-Gate-Brücke versinkt in der Bucht von San Francisco. Ein Flugzeug darüber hat sich auf den Kopf gestellt, die Landschaft davor ist voller Sackgassen: Die Serpentinenstraße auf der Marin-County-Seite der Bucht endet im Nichts, der Wanderweg, den Garfield beschreitet, führt schnurstracks zu einem kleinen Tunnel im Wurzelhals eines Baumes, durch den sich der Hollywoodstar unmöglich durchzwängen kann.
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