Herr Sander, wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Urgroßvater, dem Kölner Fotografen August Sander, charakterisieren?

Meine Beziehung zu August Sander ist eigenartig. In unserer Familie haben alle Generationen mit seinem Werk gehandelt, wie jetzt auch ich. Aber ich bin der Erste, der ihn nicht persönlich kannte. Es kommt nicht oft vor, dass Familien so lange mit einem berühmten künstlerischen Werk arbeiten. In der Regel kommt spätestens in der dritten Generation die Gier. Und die führt dann entweder zum Ausverkauf oder zu einem nicht tragbaren Weiterführen. In unserer Familie ist das anders. Wir arbeiten weiter am Sinn und Zweck des Sander'schen Werks. Das wurde nicht gelehrt, diese Grundhaltung ist einfach da. Ich glaube, das liegt an der humanistischen Basis von Sanders Werk.

Worin sehen Sie diese Basis?

Ich springe jetzt direkt in den tiefen Teich der Kunstphilosophie. Sanders hat die Menschen auf Augenhöhe fotografiert, ganz konkret die Kamera auf Augenhöhe gesetzt. Das war seine Methode. Wenn er Kinder fotografierte, lag die Kamera tiefer. Oder wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Sander machte Bilder von Menschen, ohne über diese zu urteilen, oder jedenfalls, ohne dass zwingende Urteile im Bild enthalten waren. Er überlässt es dem Betrachter, sich ein Urteil zu bilden. Das galt selbst für Nazis. Wenn man die Uniformen abdeckt, könnten das irgendwelche Menschen der Gesellschaft sein.

Dabei hatte Ihr Urgroßvater guten Grund, die Nazis zu verachten. Sie verhafteten seinen Sohn Erich, der 1944 in Gefangenschaft starb.

Ja, absolut. Als Mensch tat er das auch. Aber das hat er nicht in seine Arbeit einfließen lassen. Das ist echt beeindruckend. Er sagte sich: Die Aufgabe ist größer als mein Leid oder mein Leben.

Die eigentliche künstlerische Leistung von August Sander ist nicht eine fotografische, sondern eine editorische Julian Sander

August Sander war auch ein guter Maler, wie man in der aktuellen Ausstellung in der Photographischen Sammlung sehen kann.

Ja, handwerklich war er gut. Aber seine Gemälde waren etwas aus der Zeit gefallen. Als Maler wäre er in Vergessenheit geraten, weil er etwas altmodisch war.

Sein Hauptwerk als Fotograf sind die „Menschen des 20. Jahrhunderts“, eine berühmte Porträtreihe von Berufs- und Gesellschaftsgruppen.

Mit dieser Arbeit ist er nie fertig geworden, und im Grunde gibt es mehrere Versionen davon. Mein 1964 verstorbener Urgroßvater hat angefangen, aber die Fassung, die erstmals in den 1980er Jahren bei Schirmer/Mosel als Buch erschien, hat mein Großvater vollendet. In dieser Publikation fehlten die Nazis und die Juden, weil der Verlag meinte, für die Deutschen wäre der Krieg noch zu nahe, die würden das nicht verkraften. Letztlich hat aber erst mein Vater, Gerd Sander, das Projekt zu Ende gebracht.

Das ist die heute allgemein akzeptierte „Menschen“-Fassung.

Diese 619 Werke, die mein Vater zusammen mit Susanne Lange und Gabriele Conrath-Scholl kuratiert hat, bilden die erste Version, die schlagkräftig und komplett ist. Andererseits ist das ganze Ding eher eine Idee. Es ist ein wenig wie die Aufführung einer Symphonie. Wenn man eine andere Gruppe an Musikern hat, können Teile der Symphonie völlig anders ausfallen. Und der Kurator, also der Dirigent, der baut es anders auf. Es ist dasselbe Stück, aber wenn man die Interpretationen nebeneinander hört, sind sie nicht genau das Gleiche.

Der Kölner Fotograf August Sander Copyright: Gunther Sander/August Sander Stiftung

Wie kommt man dann zur endgültigen Fassung?

Die eigentliche künstlerische Leistung von August Sander ist nicht eine fotografische, sondern eine editorische. Er hat ungefähr 40.000 Negative aufgenommen mit Porträts, Landschaften und Architekturaufnahmen. 75 Prozent davon sind nach dem Brand des Ateliers verschwunden. Er konnte rund 10.000 Bilder nach Hause retten. Aber welche davon wählt man aus? Das ist eine kuratorische Frage, bei der sich das Einzelbild verwandelt und Teil einer größeren Aussage wird.

Unverhältnismäßig oft hat er Bauern aus der Kölner Umgebung fotografiert.

Allein sein Bauernarchiv umfasste wohl rund 2500 Bilder. Er ist am Wochenende auf die Dörfer gefahren, weswegen die Leute auf seinen Bildern auch immer so schnieke sind. Am Sonntag gingen sie zur Kirche und waren herausgeputzt. Bei der Gelegenheit hat er auch immer geschaut, was die Bauern für ausrangierte Möbel hatten. So ein altes Schränkchen hat er dann gerne mitgenommen, es aufmöbeln lassen und in der Stadt verkauft.

Warum ist Sander 1910 aus Linz nach Köln gezogen?

Es war für August Sander nicht einfach, Aufträge zu bekommen, auch, weil seine „Menschen“ eine Gesellschaft zeigten, an die sich die Deutschen nicht mehr erinnern wollten Julian Sander

In Linz gab es einen Polioausbruch und sein Sohn Erich ist erkrankt. Deswegen ist die Familie von dort weggezogen. Warum nach Köln? Mit Sicherheit weiß das wohl niemand zu sagen. Ich weiß es jedenfalls nicht.

Wenn Sie es nicht wissen…

Es ist so viel Wissen mit meinem Vater gestorben. Er hat sich Jahrzehnte durch die Briefe gewühlt, in die Familiengeschichten eingearbeitet. Bis zu seinem Sterbetag hat er sich darum gekümmert. Dieses Wissen kann ich nicht aufholen. Das ist illusorisch. Mein Vater war der Archivar und der Publizist des Sander’schen Werks. Ich versuche, all seine Informationen öffentlich verfügbar zu machen.

Kann gesagt werden, dass August Sander das Großstadtleben gelockt hat?

Ja, das auf jeden Fall. Es gab in Köln wichtige Begegnungen für ihn, vor allem mit den jungen Kölner Progressiven, Franz Wilhelm Seiwert und Heinrich Hoerle. Mit Seiwert war mein Großvater Gunther befreundet, die waren beim gleichen Cello-Lehrer. Dann kam Seiwert zu August zu Besuch und die beiden haben sich gefunden. Augusts Beziehung zu dieser Künstlerszene hat sein Werk deutlich beeinflusst.

Inwiefern?

Die Progressiven interessierten sich für den Wandel der Gesellschaft durch die Industrialisierung. Durch diese starben viele Handwerksberufe aus. Statt zum Schneider zu gehen, kaufte man sein Hemd von der Stange. Das bedeutet aber auch, dass man sich einer Norm, in diesem Fall der Konfektionsgröße, unterordnen muss. August Sander wollte sowohl Personen als auch deren Rolle in der Gesellschaft abbilden.

Wie schwierig war es für August Sander, nach dem Krieg an sein Werk anzuschließen?

Es gibt die Geschichte, wie August von Erichs Tod erfahren hat. Er brach schreiend zusammen und rief: Mama, Mama, die haben unseren Sohn getötet. Das hat ihn beschäftigt. Und generell war es für ihn wegen der Klarheit seiner Bilder nicht einfach, Aufträge zu bekommen, auch, weil seine „Menschen“ eine Gesellschaft zeigten, an die sich die Deutschen nicht mehr erinnern wollten. Im Grunde wurde er durch die Schweizer Zeitschrift „Du“ wiederentdeckt, und dieser Erfolg hat sich dann nach Deutschland zurückgespiegelt.

Was hat ihn damals angetrieben?

Er war hartnäckig. Auch nach der Zerstörung dieses Landes und vor allem dieser Stadt, in der wir jetzt gerade sitzen, hat er sich zur Aufgabe gemacht, weiterzumachen. Er hat sich gesagt: Ich gebe die „Menschen“ nicht auf, ich mache etwas damit, selbst wenn es niemanden gibt, der mir Geld dafür gibt. Diese Hartnäckigkeit hat ihn durch manchen Widerstand getragen.

Julian Sander leitet die nach ihm benannte Kölner Galerie für Fotografie. Dort zeigt er bis zum 19. Dezember den ersten Teil der Ausstellungsreihe „August Sander: Facetten eines Werks“. Außerdem ist er Vorstand der August-Sander-Stiftung, die auf www.augustsander.org Werk und Leben des Fotografen ausführlich vorstellt.

August Sander (1876–1964) betrieb ein Fotoatelier in Köln und schuf eines der wichtigsten fotografischen Werke der Moderne. Seine Porträtsammlung „Menschen des 20. Jahrhunderts“ ist ein Meilenstein der konzeptuellen Kunst. Sanders Archiv gehört der Photographischen Sammlung der SK Stiftung Kultur in Köln. Dort ist bis zum 24. Januar 2027 die Ausstellung „August Sander – Zum 150. Geburtstag“ zu sehen.