Rekonstruktion des römischen Hafentempels in Xanten

Bindestrich-Land, Retortenprodukt der britischen Besatzungspolitik, Land ohne Geschichte – Helge Matthiesen zählt in seinem Text die Negativ-Klischees auf, die das Bundesland NRW traditionell begleiten und ihm oft genug Anlass gaben, mit sich selbst zu hadern. Dazu hat es freilich keinen Grund – wie der Autor (er ist aus Schleswig-Holstein zugezogen und Chefredakteur des „Bonner Generalanzeiger“) überzeugend darlegt.



Naturmonument im Teutoburger Wald: die Extersteine in Horn-Bad Meinberg Copyright: Monheim/Greven-Verlag

Und gerade das Buch, in dem sich sein Essay „Nordrhein-Westfalen – Wie der Westen ein Land wurde“ findet, ist geeignet, kollektiven Selbsthass gegenstandslos zu machen. Der Titel der im Kölner Greven-Verlag zum 75-jährigen Bestehen des Bundeslandes soeben erschienenen Publikation – „Nordrhein-Westfalen. Die Bilder“ – zeigt an, worum es geht: Die Lebenswelt von NRW wird hier im wesentlichen visuell erschlossen.



Nun gibt es bereits jede Menge Fotobände über NRW. Indes hat der Verlag mit dem Architekturfotografen Florian Monheim wieder einmal einen Meister seines Fachs aktiviert, der es tatsächlich schafft, in immer neuem Anlauf tiefenscharfe, innovative und aufregende Perspektiven auf sein Objekt zu erschließen. Dabei gibt es dieses „Objekt“ gar nicht. Was es gibt, das ist die faszinierende Vielfalt einer Region, die ihre Einheit in der Diversität findet – zwischen Wasserschlössern und Hochöfen, Romanik und Industriebauten, Niederrheinwiesen und Mittelgebirge, Fachwerk und Beton, Idylle und Spätmoderne.



Verlassene Kohlenbunker im Landschaftspark Duisburg Nord Copyright: Monheim/Greven-Verlag

Bei Monheim, der neben ikonischen NRW-Motiven (vom Kölner Dom bis zur Zeche Zollverein) auch kaum Bekanntes präsentiert, stoßen sich die Sachen hart im Raum, in fast brutalen Schnitten auf einer Seite, ja innerhalb eines Bildes. Freilich macht der obwaltende blaue Himmel auch Unschönes ansehnlich – das Buch verdammt nicht, sondern wirbt für NRW. Aber warum nicht, heruntergeredet wurde das Bundesland oft genug.

Helge Matthiesen/Florian Monheim: „Nordrhein-Westfalen. Die Bilder“, Greven-Verlag, 160 Seiten, 30 Euro