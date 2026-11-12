Ein leerer Raum mit weißen Wänden, in den milchiges Licht durch die Fenster auf einen blass-beigen Boden fällt. Mehr ist auf Candida Höfers Fotografie „Galerie Thomas Zander Köln III“ nicht zu sehen – und auch in Höfers aktueller Ausstellung in der Galerie Zander nicht. Die Leere der Aufnahme spiegelt sich in der Leere des Raums. Man könnte auch sagen, dass den verblüfften Besuchern das kultivierte Nichts entgegen gähnt.

Er habe dem Studio von Candida Höfer freie Hand gegeben, so Thomas Zander, der seine Galerie in Bayenthal ganz bewusst dem Ideal des White Cube angeglichen hat. Hier soll nichts von der Kunst an den Wänden ablenken, weshalb einem, wenn man länger hinsieht, das kleine grüne Notausgangsschild auf Höfers Foto (und in der Wirklichkeit) als störender Farbtupfer ins Auge sticht. Höfers Mitarbeiter haben dieses Reinheitsprinzip des weißen Galerieraums nun auf eine scheinbar absurde Spitze getrieben: Alle Konzentration liegt auf dem einzigen Bild im Raum, das sich an dieser Stelle, in diesem Raum selbst verleugnet und als Spiegel auszugeben versucht.

Die Galerie Zander ließ dem Studio von Candida Höfer bei der Ausstellung freie Hand

Im klassischen Sinne verkaufsfördernd ist das nicht, sofern sich die von der Leere gekitzelten Besucher nicht im Wettstreit gegenseitig überbieten und den Festpreis gegen alle Regeln in ungeahnte Höhen treiben. Trotzdem dürfte es Thomas Zander nicht bereuen, dass sich die Mitarbeiter der Kölner Fotografin tatsächlich alle Freiheiten genommen haben. Selten hat man ein derart reduziertes und in der selbstauferlegten Beschränkung schlüssiges Ausstellungskonzept gesehen – und ist beinahe enttäuscht, dass es im zweiten Stock der Galerie mit der Ausstellung weitergeht. Aus einem Bild werden am Ende zehn.

Enttäuscht und erleichtert steigt man die Außentreppe hinauf und findet in Zanders Oberstübchen eine Sammlung stilisierter Zwischenräume. Berühmt wurde Candida Höfer mit menschenleeren, symmetrisch aufgebauten Innenansichten von Bibliotheken, Museen und anderen Wissensspeichern, in denen sie Verwandte des fotografischen Gedächtnisses erkennt. Aber sie interessierte sich stets für mehr, angefangen bei den Inhabern deutsch-türkischer Geschäfte bis hin zu den Betonbauten, die wir unseren Zootieren als Wildnisersatz spendieren. In den letzten Jahren richtete Höfer ihre Kamera zudem gerne auf die Unorte in bildungsbürgerlichen Architekturen, auf die Treppenhäuser in den Schlössern, Opern oder Museen, deren prachtvolle Ansichten sie inszenierte.

In Hellerau entdeckt Höfer ein unanständiges Liebesspiel aus weißer und goldener Farbe

Die Ausstellung bei Zander heißt „Between“ und zeigt lauter bauliche Zustände des „Dazwischen“: eine leere Galerie, eine Treppe, ein Treppenhaus, ein Foyer. Im Normalfall durchquert oder besteigt man sie, um an sein Ziel zu kommen, aber auf diesen Aufnahmen laden sie zwingend zum Verweilen an. Höfer zeigt den Gestaltungswillen der Innenarchitekten, um ihn mal durch extreme Perspektiven zu überhöhen, und mal durch kleine störende Elemente zu karikieren. Ein Treppenhaus im Kunstmuseum Liechtenstein drückt sie zur beinahe abstrakten, schwarz-weißen Fläche herunter; lediglich ein schmales Holzgeländer verrät die Farbfotografie. Am anderen Ende der ästhetischen Skala liegt die wuchtige schwarze Treppe, die jemand durch das Musée Carnavalet in Paris gezogen hat. Hier treffen modern-asketische und traditionell-verschnörkelte Elemente im sanft überbelichteten Schaukampf aufeinander.

Die neun Bilder im zweiten Stock haben Höfers Kuratoren (annähernd) symmetrisch gehängt, mit drei Großformaten in der Mitte der Stirnwand und jeweils drei Kleinformaten als spiegelbildlichem Zierrat an den Seiten. Das Zentrum bildet eine eher unspektakuläre Aufnahme aus der Metropolitan Opera in New York, deren Foyer aber den unschätzbaren Vorteil bietet, selbst wieder symmetrisch aufgebaut zu sein. Auch das Funkhaus Köln ist hier vertreten und wird mit dem Hotel Ritz in Lissabon zu einem Doppel aus geschwungener Treppe und Holzvertäfelung gespannt. Im Festspielhaus Hellerau entdeckte Höfer ein unanständiges Liebesspiel aus weißer und goldener Farbe, während sich das Schloss Karlsruhe verspotten lassen muss. Was immer sich der Gestalter hier gedacht hat, wird durch Feuer- und Bewegungsmelder zerstört, und das Schild „Zur Ausstellung“ sagt einem noch mal überdeutlich, dass es hier nichts (Lohnendes) zu sehen gibt. Candida Höfer sah das offensichtlich anders und schließt uns selbst im seltsamen Dazwischen ein Kunsterlebnis auf.

„Candida Höfer: Between“, Zander Galerie, Schönhauser Str. 8, Köln, Di.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 11-17 Uhr, bis 19. Februar 2027