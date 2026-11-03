Selbst ein Cowboy, der den Revolver schneller als sein Schatten zieht, wird mal müde. Und so trabt Lucky Luke diesmal gleich zu Anfang seines neuen Bands „Heiliger Lucky!“ – es ist bereits die Nummer 103 – in den Sonnenuntergang von Kansas. So wie der Revolverheld Shane aus George Stevens Technicolor-Klassiker von 1953.