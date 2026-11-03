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Comic-JubiläumSo kämpft Lucky Luke gegen die Schwurbler

Zum 80. Geburtstag tritt der schneller als sein Schatten schießende Cowboy gegen eine Heuschreckenplage religiöser Wahnvorstellungen an.

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Panel aus dem neuen Lucky Luke Band "Heiliger Lucky!"

Copyright: Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

Selbst ein Cowboy, der den Revolver schneller als sein Schatten zieht, wird mal müde. Und so trabt Lucky Luke diesmal gleich zu Anfang seines neuen Bands „Heiliger Lucky!“ – es ist bereits die Nummer 103 – in den Sonnenuntergang von Kansas. So wie der Revolverheld Shane aus George Stevens Technicolor-Klassiker von 1953.

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