Köln – Es gehört zum Konzept vieler Reality-Shows, dass die vermeintlich prominenten Teilnehmer aus dem privaten Nähkästchen plaudern und die Zuschauer so intime Einblicke bekommen. In der Sat.1-Sendung „Club der guten Laune“ ist das nicht anders.



Nach dem Motto „Singen, tanzen, lachen, Sport machen und relaxen“ schickt die Sendung zehn mehr oder weniger bekannte Gesichter in den Cluburlaub. In der ersten Folge des neuen Formats berichtete Teilnehmerin Cora Schumacher über die Ehe mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher.

Cora Schumacher spricht über Formel 1-Leben und Ehe mit Ralf

Während eines Gesprächs mit „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Theresia Fischer gab die Rennfahrerin einige Details aus ihrer gemeinsamen Zeit mit dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher und dem damit verbunden Leben in der Öffentlichkeit preis.



„Ich bin in diesen Zirkus reingekommen, Formel 1. Da gab es nur schöne Frauen, da hatte ich auch immer Sorge, dem Ralf nicht genug zu sein. Jeder fragte sich: Was trägt sie, was macht sie? Das hat mir teilweise die Luft so zugeschnürt. Ich würde heute jederzeit das normale Leben diesem Leben vorziehen“, so Schumacher.



Cora Schumacher in schwerer Zeit alleine

Auf ihren Mann habe sich Cora Schumacher aber immer verlassen können, auch nach der 2015 geschiedenen Ehe der beiden. Nach einem schweren Treppensturz im Jahr 2019 und anschließender Operation musste sie ihre Rennfahrerkarriere aufgeben.



Nach eigenen Aussagen war das eine schwere Zeit für Cora. „Wenn man dann noch merken muss, wenn man Hilfe braucht, dass die vermeintlichen Freunde nur da sind, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens steht“, so die 45-Jährige.



Ralf Schumacher „eine große Stütze“



Unterstützung fand sie hingegen bei Ralf Schumacher: „Wer eine große Stütze war, war immer der Ralf. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er. Solche Menschen brauchst du halt. Aber heute ist es eine totale Wegwerf-Gesellschaft geworden. Du wirst nur noch verbrannt“, so Schumacher.



Die gebürtige Langenfelderin war von Oktober 2001 bis Februar 2015 mit Ralf Schumacher, dem jüngeren Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, verheiratet. Der gemeinsame Sohn David Schumacher ist heute 20 Jahre alt und ebenfalls Rennfahrer. Seit diesem Jahr fährt er in der DTM beim Team Winward Racing. (pst)