Wordle hat als kleines privates Unterhaltungsspiel angefangen. Ein Software Entwickler aus Brooklyn namens Josh Wardle erfand es für seinen rätselbegeisterten Partner. Nach kurzer Zeit gingen die Spielerzahlen durch die Decke.

Wie funktioniert Wordle?

Das Online Spiel lässt sich täglich neu enträtseln. Ziel ist es ein Wort bestehend aus fünf Buchstaben zu erraten. Der Spieler oder die Spielerin können ein existierendes Wort in fünf Kästchen eingeben und danach wird angezeigt inwieweit das Wort dem gesuchten ähnelt.

Bleibt der Hintergrund des jeweiligen Kästchens grau, kommt der Buchstabe im Wort nicht vor. Färbt sich das Kästchen gelb, heißt das der Buchstabe ist im Wort enthalten, aber steht noch nicht an der richtigen Stelle. Ein grüner Hintergrund bedeutet, dass der Buchstabe an der richtigen Position steht.

Anschließend kann der Spieler mit dem neuen Wissen ein anderes Wort eintippen, um der Lösung immer näher zu kommen. Bis zu sechs Versuche sind möglich und je nachdem wie treffsicher das Wort gefunden wird, gibt es mehr Punkt. Am Ende kann der Spieler seinen Punktestand auf sozialen Plattformen teilen.

Wie kam es zu dem Online-Phänomen?

Laut einem Bericht der New York Times entwickelte Josh Wardle das Spiel mit seinem Partner Palak Shah aus Langeweile während der Corona-Pandemie. Im Interview mit der „NY Times“ sagte Wardle übersetzt: „Ich glaube, die Leute wissen es einfach zu schätzen, dass es da online dieses Ding gibt, das einfach Spaß macht. Es versucht nichts zwielichtiges mit deinen Daten zu machen. Es ist einfach nur ein Spiel, das Spaß macht.“

Der Name Wordle entspring einem Wortspiel mit dem Nachnamen des Entwicklers Wardle. Zunächst sei Wordle in einer Familiengruppe per WhatsApp gespielt wurden. Da es derart gut ankam, stellte der Entwickeler es kurzerhand online.

Daraufhin stiegen die Zahlen im Lauf von Wochen sprunghaft an. Mit Sicherheit trägt die Vernetzungsmöglichkeit über soziale Medien zu dem Erfolg des Räselspiels bei, aber wie Wardle bereits meinte, liegt der Haupterfolgsfaktor vermultich einfach beim werbefreien Unterhaltungswert des Spiels um sich ein bisschen vom Corona-Alltag abzulenken. Mittlerweile gibt es übrigens eine deutsche Version um täglich mit Wordle zu rätseln. (GeS)