Julius Drost und Moritz Henneberg, zwei junge Berliner Filmstudenten, haben eine kurze, zu Tränen rührende Animation über einen verstoßenen Haushaltsroboter gedreht. Julius lädt das Ergebnis von vielen tausend Arbeitsstunden bei Youtube hoch, neugierig auf die Reaktionen des Publikums. Moritz, der Selbstbewusstere, nimmt den Film wieder von der Plattform runter.