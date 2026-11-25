„Der Zauberer von Oz“ war mein erstes Theatererlebnis. Ich war fünf oder sechs, noch im Kindergarten oder i-Dötzchen, da versagt die Erinnerung. Im Gedächtnis ist mir nur der wilde Wirbelsturm geblieben, der Dorothy ins Land Oz entführt, das Osnabrücker Stadttheater verfügte über eine Drehbühne. Es war das Unglaublichste, das ich in meinem jungen Leben gesehen hatte.

In der Kölner Comedia gestaltet sich der Wechsel ins Zauberreich sehr viel prosaischer. Dorothy heißt hier Doro, Ayla Pechtl spielt sie als maximal nahbare Vertreterin des jungen Publikums: staunend, aber nicht auf den Mund gefallen. Wenn ihr Vater – Felix Zimmermann gibt später auch den herrlich eingebildeten Löwen – mit ihr schimpft, fliegen Pechtl sofort alle Herzen zu. Papa muss jetzt sowieso auf Nachtschicht, also zockt Doro heimlich weiter auf ihrem Handy, obwohl ihre Medienzeit längst abgelaufen ist. „Smaragd City“ heißt das Spiel, in das sie sich gerade rein nerdet. „Meine Trauminsel“ nennt der Vater sie, denn Doro spielt am liebsten ganz für sich allein.

„Ohs“ und „Ahs“ begrüßen die wunderbare Wandlung

Plötzlich, sie muss wohl eingeschlafen sein, erscheint ein großer, smaragdgrüner Heißluftballon vor ihrem Fenster. Sie ergreift ihn und der Wirbel, der sie nun nach Oz trägt, wird ohne Einsatz von Bühnentechnik von den Darstellern selbst erzeugt, die sich mit vier beweglichen gelben Toren um die eigene Achse drehen. Einfach, aber effektiv. Das noch theaterunerfahrene Publikum – das Stück ist ab fünf Jahren empfohlen – jedenfalls bestaunt die wunderbare Wandlung mit „Ohs“ und „Ahs“, ebenso wie später den Einsatz von Nebelmaschine und künstlichem Schnee.

Was vor allem daran liegt, dass Regisseur Manuel Moser seine Mittel einzusetzen und sein Ensemble sie zu verkaufen weiß. Nach wenigen Umdrehungen werden selbst die begleitenden Erziehungsberechtigten zu kleinen Dorothys. Es ist wirklich ganz zauberhaft, aber nie süßlich. Sergej Gößners neue Adaption bleibt zwar relativ eng an L. Frank Baums beliebtem Kinderbuch von Anfang des vergangenen Jahrhunderts, zieht aber ganz andere Lehren aus der Reise entlang des gelben Ziegelsteinwegs.

Gut gebrüllt, Löwe! Szene aus „Der Zauberer von Oz“ in der Kölner Comedia Copyright: Christopher Horne

Gareth Charles’ Vogelscheuche muss sich anfangs weniger aus der selbstdiagnostizierten Dummheit als aus einem missbräuchlichen Arbeitsverhältnis befreien; Sophia Hankings-Evans beweist als Blechfrau nicht nur Herz, sondern auch messerscharfen Verstand; Felix Zimmermanns Löwe leidet weniger unter seiner Ängstlichkeit als unter dem Macho-Gespreize, mit dem er sie zu überdecken versucht. Die Bösen Hexen des Westens und Ostens hat Gößner komplett gestrichen, die gute Glinda ebenfalls. Geblieben ist eine Drag-Queen-Hexe (schön zickig von Jonas Becker verkörpert, der auch noch so einige andere Rollen übernimmt), die weder gut noch böse ist, sondern so wohlwollend und problematisch wie du und ich: herrschsüchtig, aber hilfsbereit; selbstbewusst, aber auch ein wenig selbstverliebt.

Die Hexe erklärt den Weg zum Zauberer als Computerspiel, bei dem Doro erst sechs Smaragde einsammeln muss, bevor sie zur Audienz vorgelassen wird – vielleicht zockt sie auch nur „Smaragd City“ im Traum weiter. Zuerst mag man meinen, dass Gößners Gamification des altbekannten Stoffes arg ranschmeißerisch, bestenfalls jedoch völlig unnötig ist. Doch am Ende nutzt der Autor ebendieses Punktesammeln, um einen seiner besten Punkte zu machen. Nämlich den, dass man auch als Kind nicht jedes Spiel mitspielen muss. Dass man sich selbst die Regeln seines Lebens setzen kann, dass das Land Oz keinen Zauberer, aber auch keine Hexe braucht, dass, kurz gesagt, wir alle zusammen Oz sind, ob auf oder vor der Bühne.

Die größte Stärke der Comedia besteht seit jeher in ihrer Fähigkeit, mit dem jeweiligen Zielpublikum auf Augenhöhe zu kommunizieren. Manuel Mosers „Zauberer von Oz“-Inszenierung zeigt vorbildlich und dabei äußerst unterhaltsam, wie das funktioniert. Wie man mit einem fast allzu bekannten Klassiker die Machtverhältnisse ins Wirbeln bringen kann. Ganz ohne Drehbühne.

Termine: 26., 27.11., 9.–13., 16., 24., 27. 12.; 20.–22. 1. 2027. Die genauen Anfangszeiten finden Sie unter: www.comedia-koeln.de