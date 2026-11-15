Ein Plakat von „Hannibal“, ein kleines Grusel-Tableau aus Schädeln aus einer Inszenierung von Meyerbeers „Robert der Teufel“, eine Pappmaché-Spieluhr mit einem ausgestopften Äffchen, das die Zimbeln schlägt: Die Pariser Opéra Populaire versteigert eingestaubte Requisiten. Schließlich wird das Los mit der Nummer 666 aufgerufen. Ein alter, noch nicht vollständig restaurierter, aber bereits mit elektrischem Licht ausgestatteter Kronleuchter. Eben der Kronleuchter, ruft der Auktionator aus, der vor all den Jahren in einen mysteriösen Bühnenunfall verwickelt war. Vielleicht könne er ein wenig Licht auf den Geist dieser Zeit werfen.

Noch ist das Los 666 unter Sackleinen verborgen, jetzt dampft es aus dem Stoff und wilde Feuerfunken sprühend enthüllt sich der Lüster. Während er sich von der Decke senkt, hebt das erderschütternde Orgelriff an, das Erkennungsmerkmal des „Phantom der Oper“, das sich Andrew Lloyd Webber, wenn man Roger Waters glauben mag, von Pink Floyds Stück „Echoes“ entliehen hat. Aber auch dazu braucht es gute Ohren, denn im psychedelischen Original dröhnt die absteigende Achtel-Lauffolge in Halbtonschritten keinesfalls so schicksalsschwer wie im 15 Jahre älteren Musical.

Die Auktionsgäste auf der Opernbühne, allen voran der ergraute Raoul, Vicomte de Chagny, fühlen sich in die 1880er Jahre zurückversetzt, in die Anfänge der Belle Époque, die Premierengäste im Kölner Musical Dome dagegen in eine andere Aufschwungszeit, die 80er des 20. Jahrhunderts, als wir alle – zumindest in nostalgiegetrübter Rückschau – im Wohlstand lebten wie die Guldenburgs. Als markenstarke Megamusicals die internationale Theaterszene beherrschten, allen voran das „Phantom“.

Mehr als 160 Millionen Menschen haben „Das Phantom der Oper“ weltweit gesehen

Von dem haben sich seit seiner Uraufführung vor 40 Jahren mehr als 160 Millionen Menschen genüsslich in die Katakomben unter der Oper entführen lassen. Und auch die Neuinszenierung unter der Leitung des britischen Musicalmoguls Cameron Mackintosh und des Star-Choreografen Matthew Bourne feierte bereits 2012 ihre Premiere.

In Köln ist sie nun zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, in der Regie von Seth Sklar-Heyn. Die deutschsprachige Produktion wird voraussichtlich nach 30 Jahren Provisorium das letzte Stück sein, das im blauen Zelt neben dem Hauptbahnhof zu sehen sein wird. 2029 will die ATG Entertainment ihr neu gebautes Musicalhaus auf der rechten Rheinseite beziehen.

Lloyd Webbers üppig bebildertes „Phantom“ ist genau das richtige Musical zum Abschied, als Reflexion über die Macht der Bühne und Beweis ebendieser. Noch einmal wird im Musical Dome eine eigene Welt erschaffen, kaum weniger glamourös als zuvor für „Moulin Rouge“. Außen Mülltüte, innen festliches Opernhaus mit stuckverzierten Logen, fackelnden Leuchtern, dräuenden Statuen und einem riesigen, vergoldeten Proszeniumsbogen: Der Unterschied könnte nicht augenfälliger sein – und erzählt viel von der Vorspiegelwelt des Theaters.

Das Phantom (Anton Zetterholm) begegnet Christine (Lisanne Clémence Veeneman) im Spiegel. Copyright: Brinkhoff/Mögenburg

Zwar nähert die Neuinszenierung die fantastische Handlung des „Phantom“ wieder etwas mehr Gaston Leroux’ Schauerroman von 1910 an. Der Mann unter der Halbmaske ist nun weniger magisch als misshandelt, manisch und mörderisch, seine Strangulierungsmorde werden auch ein wenig drastischer gezeigt. Als Sinnbild dieser neuen Erdung mag die Maskenball-Szene nach der Pause dienen, die berühmte Showtreppe ist eingeebnet worden, getanzt wird nun im Spiegelsaal und das Phantom unterbricht, als furchterregender Roter Tod verkleidet, die Feierlichkeiten. Aber das schmälert keineswegs den Zauber des Geschehens.

Betrachtet man die Sache bei Tageslicht, erzählt das Musical die Geschichte einer ehrgeizigen Sängerin, die sich zwischen zwei toxischen Sugar-Daddys verfängt: Das Phantom wird nicht müde, ihr zu erklären, dass es sie vor allem „führen“ will. Und Raoul, immerhin ein Jugendfreund, ist im Prinzip genauso besitzergreifend.

Anton Zetterholm erweist sich in Köln geradezu als Idealbesetzung der Titelrolle. Wenn er mit seinem warmen, hellen Tenor die „Musik der Dunkelheit“ beschwört, ist wohl jede und jeder im Publikum nur allzu bereit, ihm dorthin zu folgen. Doch der Schwede scheut sich auch nicht, das Aufbrausende und Selbstmitleidige seines Phantoms zu zeigen – und wirkt deshalb nur umso menschlicher und verletzlicher.

Das Ensemble des Pariser Opernhauses probt "Don Juan, der Sieger" Copyright: Brinkhoff/Mögenburg

Im Widerschein des Kronleuchters steht sein volatiler Operngeist jedoch zugleich für den Alleinherrschaftsanspruch der Kunst. Ganz wunderbar ist das zu hören im Kontrast zwischen Lloyd Webbers fiktiver „grand opéra“ „Hannibal“, mit der er uns in die Welt der Pariser Oper anno 1880 einführt, und der dissonanten, beinahe atonalen, jedenfalls dezidiert postromantischen Musik, die das Phantom für seine Oper „Don Juan, der Sieger“ komponiert hat: Vom Lächerlichen zum Erhabenen ist hier nur ein winziger Schritt – wir lachen über den aufgeblasenen Pomp von „Hannibal“, aber Lloyd Webber parodiert auch die Richard-Strauss-Ambitionen seines Antihelden. Oder doch zumindest dessen Männerfantasie von einem erfolgreich die Hölle vermeidenden Don Juan.

Lisanne Clémence Veeneman präsentiert sich als Christine Daaé ebenso stimmstark wie ihr Kulissen-Stalker und klar und kräftig bis zum dreigestrichenen e. Die Neufassung bemüht sich, ihre Rolle weniger passiv zu gestalten, und in der Tat kauft man Veeneman ihre eigene Agenda ab: Sie ist mehr als nur das arme Opfer des Phantoms und ihr finaler Mitleidskuss fällt viel leidenschaftlicher aus als die Romantasy-Cover-Umarmung mit Raoul zur Mitte der Vorstellung. Stimmlich kann Tobias Joch als adeliger Verehrer nicht mit Zetterholm mithalten, aber das soll er ja auch gar nicht: Das Phantom umfängt uns mit üppig geschwungenen Melodiebögen, Raoul reißt uns mit leicht panischem Aktionismus aus dieser schwarzromantischen Fantasie heraus. Joch spielt sehr natürlich sowohl die naiven als auch die problematischen Seiten des Vicomte.

Im Mittelpunkt der Produktion dreht sich ein riesiger Zylinder, lässt Szene für Szene nahtlos ineinander übergleiten, öffnet sich mal zum liebevoll realistisch ausstaffierten Direktionsbüro, mal zur Ballettgarderobe, treibt wie von Zauberhand Treppenstufen aus, die in den Abgrund der Katakomben führen. Taumel ergreift das Publikum und nicht weniger mitreißend sind die Szenen auf dem mondbeschienenen Dach des Opernhauses oder auf dem umnebelten Friedhof.

Man möchte sich zwicken. Das ist doch Kitsch! Nur wird der im Musical Dome mit übersprudelndem Charme und in solch technischer Perfektion dargeboten – vom Licht- und Tondesign bis zum 14-köpfigen Orchester und dem mehr als doppelt so großen Ensemble –, dass man ihm mit Haut und Haaren erliegt. Wenn der halbtönnenschwere Kronleuchter uns Phantom-Verführten mit drei Metern pro Sekunde entgegenstürzt, es ist der berühmteste Effekt des Stücks, empfängt man ihn mit offenen Armen.

Termine: Di–So, an den Wochenenden wird zusätzlich nachmittags gespielt, Tickets ab 59,99 Euro unter: www.phantom-der-oper.de