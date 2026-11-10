Das mörderische Phantom hat die junge Sängerin Christine Daaé in sein Versteck in den Katakomben der Pariser Oper entführt, es hat das ehrgeizige Chormädchen gezwungen, ein Brautkleid anzulegen, und ihrem herbeistürmenden Verehrer Raoul de Chagny sein magisches Punjab-Lasso um den Hals gelegt. Das Phantom stellt ihr ein Ultimatum: Will sie den Adligen retten, müsse sie ihn, den Verunstalteten, ehelichen.

Prompt brechen die drei solchermaßen miteinander Verstrickten in ein Terzett aus. In einem zur mitreißenden Musik geschmetterten Groschenroman, inklusive dröhnender Grusel-Orgel, lachhaft und absurd. Aber eben nur auf dem Papier.

Im Theater kulminieren in dieser letzten Szene von Andrew Lloyd Webbers berühmtem Musical sämtliche Emotionen, die sich in den vergangenen zweieinhalb Stunden aufgetürmt haben. Ja, man möchte lachen, aber wird gleichzeitig zerrissen zwischen Hass und Mitleid, niederen Instinkten und moralischen Impulsen, zwischen Wunscherfüllung und Selbstaufopferung. Es ist auf mitreißende Weise von allem zu viel. Es ist herrlich absurd oder einfach nur herrlich.

Zwischen Wunscherfüllung und Selbstaufopferung

Roh und pur fühle sich dieser Moment auf der Bühne an, erzählt Lisanne Clémence Veeneman. Die Niederländerin singt und spielt die Christine in Cameron Mackintoshs Neuproduktion von „Das Phantom der Oper“, die am kommenden Wochenende ihre Deutschland-Premiere im Kölner Musical Dome feiert. „Diese Szene ist so kraftvoll“, sagt Veeneman, „aber jeden Abend auch ein wenig anders. Das, was man die ganze Show über aufgebaut hat, kommt jetzt zur Lösung, muss jetzt zur Lösung kommen und es ist unmöglich, sich hinter irgendetwas zu verstecken.“

Aller Voraussicht nach wird „Das Phantom der Oper“ das letzte Musical sein, das im blauen Zelt zu sehen ist, 2029 wird dessen Betreiber ATG Entertainment in ein neu errichtetes Theater am Staatenhaus ziehen. Anton Zetterholm hat im Dome das erste Musical seines Lebens gesehen, „We Will Rock You“. Damals hatte der Schwede in der vor Ort produzierten Casting-Show „Ich Tarzan, Du Jane!“ die Rolle des Tarzan in der gleichnamigen Disney-Show gewonnen. Jetzt übernimmt er in Köln die Rolle des „Phantom“.

Im Kölner Musical Dome ist ab sofort die Neuproduktion von „Das Phantom der Oper“ zu sehen. Copyright: Alistair Muir

Selbst an Abenden, die für ihn nicht so gut liefen, ergänzt Zetterholm, würden die letzten 20 Minuten der Show immer funktionieren. „Es ist egal, wie gut oder schlecht ich vorher gesungen habe, jetzt kann ich alles aus dem Lied rauslassen und wenn dann dieser stille Moment mit Publikum folgt, ist das einfach genial.“

Das Phantom, so Zetterholm, sei auch deswegen eine seiner liebsten Rollen, weil er seine jeweilige Tagesform hier mit Gewinn in die Rolle einbringen könne. Egal ob er gerade glücklich, traurig, sauer oder von Migräne geplagt sei, „es gibt da nichts Falsches“. „Aber natürlich“, schränkt der Vater von zwei Kindern ein, „ist es auch ein Job und acht Auftritte pro Woche können manchmal die Hölle sein.“ Man müsse für sich selbst ein hohes schlechtes Niveau finden: „Ich habe Shows, wo ich denke, heute war ich wirklich schlecht, aber dann wartet am Bühneneingang eine Dame, die das Musical hundert Mal gesehen hat und sagt, das sei die beste Show gewesen, die sie je gesehen habe.“

Die Erfolgsgeschichte des „Phantom“ begann vor fast genau 40 Jahren am Her Majesty's Theatre im Londoner West-End. Es war die Blütezeit des sogenannten Megamusicals, eine Entwicklung, die hier zum Höhepunkt kam: Das Stück wurde selbst zur Marke, verband Opernpathos mit dem Spektakel der Massenunterhaltung. Seitdem ließen sich mehr als 160 Millionen Menschen in 54 Ländern vom Phantom in die Katakomben entführen, durchquerten mit ihm im schmalen Nachen den unterirdischen See, duckten sich vor dem scheinbar von der Decke herabfallenden, 500 Kilogramm schweren Lüster.

Acht Auftritte pro Woche können manchmal die Hölle sein. Hauptdarsteller Anton Zetterholm

Die hohe Bekanntheit des Titels täuscht ein wenig darüber hinweg, dass hier Abend für Abend Menschen auf und hinter der Bühne stehen, um von der Livemusik bis zur Requisite im Publikum große Emotionen wachzukitzeln, Gefühle, von denen man nicht sprechen, sondern nur singen kann. Trotz den hohen Anforderungen einer festgezurrten Inszenierung, trotz den acht Aufführungen pro Woche, spule man seine Rolle doch niemals mechanisch ab, erzählt Tobias Joch, der in Köln den Raoul de Chagny spielt.

Im Gegenteil, er empfinde es als Geschenk, eine Zeit lang bei einer Figur zu bleiben, aus einer immer tieferen Verbundenheit mit ihr schöpfen zu können. „Ich versuche mir vor jeder Vorstellung bewusst zu machen, dass es immer Leute gibt, die das Stück gerade zum ersten Mal sehen. Und vielleicht auch Menschen, die an diesem Abend zum letzten Mal im Theater sind. Von denen hat jeder verdient, dass man in diesem Moment alles gibt.“

Selbst wenn man Abend für Abend die gleiche Geschichte erzähle, sagt Lisanne Clémence Veeneman, bringe doch jede Vorstellung etwas anderes: „Wir sind eben keine Roboter und in einer Welt, in der von KI alles perfekt umgesetzt werden kann, finde ich gerade diese Unperfektheit schön am Theater. Ich glaube, genau das brauchen wir gerade.“

In der Neuinszenierung hat vor allem ihre Rolle – im Original die klassische Jungfrau in Nöten – an Profil gewonnen. „Christine hat ein bisschen mehr zu sagen, auch mehr zu denken“, so Veeneman: „Am Ende muss sie ihre eigene Entscheidung treffen, ihre eigene Stimme finden.“ Intimer würden die Figuren nun wirken, schätzt Tobias Joch, auch sein Raoul habe nun Szenen, in denen er merke, dass er an seine Grenzen komme, dass er sich zu sehr in der Rolle des Beschützers verliere. Selbst das Phantom, glaubt Anton Zetterholm, wirke jetzt weniger wie ein mythisches Wesen, dafür menschlicher und zerbrechlicher. Mit der Einsamkeit des Phantoms, damit, von außen als anders oder seltsam wahrgenommen zu werden, könnte sich ein junges Publikum, das mit Instagram groß geworden ist, gut identifizieren.

Die melodramatische Handlung und das überwältigende Spektakel sind nur eine Maske, hinter der sich allzu menschliche Gefühle und Probleme verbergen. Das „Phantom“ zeigt, wie sie 1870 auf der Bühne verhandelt wurden und wie das hundert Jahre später, bei aller Abgebrühtheit, immer noch bestens funktioniert. Und so ist es, davon wird man sich in Köln überzeugen können, bis heute.

Previews laufen bereits, am 15. November feiert die Neuproduktion von „Das Phantom der Oper“ ihre Deutschland-Premiere im Kölner Musical Dome. Aufführungen von Dienstag bis Sonntag, an den Wochenenden wird zusätzlich nachmittags gespielt, Tickets ab 59,99 Euro, www.phantom-der-oper.de