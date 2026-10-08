Ein inniges Duett auf dem Dach der Pariser Oper, eine stille Szene am Grab, eine geheimnisvolle Begegnung im Versteck des Phantoms und zum Schluss ein großer Maskenball: Bei einer Medienprobe am Dienstag gab es erste Einblicke in die Neuinszenierung des Musicals „Das Phantom der Oper“.

Am 15. November feiert das Stück, basierend auf dem Musical von Andrew Lloyd Webber, im Kölner Musical Dome seine Deutschlandpremiere. Die Produktion von Cameron Mackintosh wurde 2012 in Großbritannien uraufgeführt. Bevor sie nach Köln kam, lief sie drei Jahre lang in Wien.

Erzählt wird die Geschichte der Sopranistin Christine Daaé, die ein maskiertes Musikgenie aus den Kellern der Pariser Oper unterrichtet, bis aus Förderung Besessenheit wird. Es entsteht ein Liebesdreieck mit dem Phantom und ihrem Jugendfreund Raoul.

Bereits ab dem 5. November gibt es sogenannte Previews: Vorstellungen, in denen das Ensemble die Produktion vor Publikum einspielt und letzte Feinheiten justiert werden.

Darsteller sieht Parallelen zu „Moulin Rouge“

Den Auftakt bei der Medienprobe machte das Duett „Mehr will ich nicht von dir“, in dem Tobias Joch als Raoul und Lisanne Clémence Veeneman als Christine auf dem Dach der Pariser Oper einander näherkommen.

Das Finale der Probe war der Maskenball. Das Ensemble trug bei der Probe statt seiner Kostüme aber noch Trainingskleidung. Wie es aussieht, wenn die Darstellenden in ihren opulenten Kostümen über die Bühne wirbeln, bleibt also abzuwarten.

Für Joch ist seine Rolle ein Wiedersehen. Er habe die Figur bereits vor zehn Jahren in der ursprünglichen Inszenierung gespielt. „Die Neuinszenierung holt das Publikum näher ran“, sagt er. Zuschauende könnten intensiver mit den Figuren mitfühlen.

Das geplante Konzept vergleicht er mit dem Musical „Moulin Rouge“, das zuletzt im Musical Dome zu sehen war: „Sobald man in den Saal reingeht, ist man schon in dieser Welt drin.“ Ähnlich solle es auch beim „Phantom der Oper“ sein. Wie das konkret aussehen soll, bleibt abzuwarten.

Die offizielle Premiere von „Das Phantom der Oper“ findet am 15. November 2026 im Musical Dome Köln statt. Tickets sind für den Termin schon ausverkauft. Danach sind Karten ab rund 60 Euro erhältlich.

Karten für die Previews ab dem 5. November gibt es ebenfalls ab rund 60 Euro.