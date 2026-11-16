„Von Sekunde eins Gänsehaut“„Das Phantom der Oper“ in Köln: Das Urteil der Promi-Gäste

Entertainer Guido Cantz (55) brachte es in seiner ihm typischen Art auf den Punkt. „Wir hatten jahrelang ‚Das Phantom die Oper‘, jetzt haben wir ‚Das Phantom der Oper‘. Das ist super, dass Köln eine neue Musical-Attraktion hat. Es kommen viele Leute hierhin, um Kultur zu erleben. Das tut der Stadt sehr gut. Das Stück bietet sehr viel Gänsehaut. Ich bin schwer beeindruckt.“

1500 Gäste erlebten am Sonntagabend (15. November 2026) die Gala-Premiere der bereits international gefeierten Neuinszenierung im Musical Dome. 40 Jahre nach der Londoner Uraufführung ist der Musical-Megaerfolg jetzt als Nachfolger von „Moulin Rouge“ im Schatten des Doms zu erleben.

„Das Phantom der Oper“: Musical achtmal pro Woche

Mit Standing Ovations und lang anhaltendem Applaus feierte das Premierenpublikum das 43-köpfige Ensemble, die 14 Orchestermitglieder und ein Stück, das in vier Jahrzehnten schon über 160 Millionen Menschen in 231 Städten und auf 23 Sprachen in seinen Bann gezogen hat.

Zum 30-jährigen Bestehen des Musical Domes ist jetzt die von Cameron Mackintosh 2012 überarbeitete Produktion erstmals in Deutschland zu erleben. Und die kommt frisch, technisch raffiniert und gesanglich anspruchsvoll daher.

Bei den prominenten Gästen hinterließ die Deutschland-Premiere großen Eindruck. „Ich finde die Show bombastisch. Das ist genau, was die Gesellschaft benötigt: großartige Ereignisse, die man gemeinsam erlebt“, sagte Kai Wiesinger (60).

Der Schauspieler humpelte neben seiner Frau Bettina Zimmermann auf Krücken durch das Theater, nachdem er bei einem Auftritt im Berliner Admiralspalast über einen Scheinwerfer gestolpert war. „Ich hab’ mir komplett den Fuß zerstört“, sagte er. „Auf diesen Abend habe ich mich aber besonders gefreut.“

Schauspieler Kai Wiesinger kam an der Seite seiner Frau Bettina Zimmermann an Krücken zur Premiere. Er hat sich eine komplizierte Fußverletzung zugezogen. Copyright: Martina Goyert

Als echte Expertin entpuppte sich Moderatorin Katja Burkard (61). „Ich glaube, ich habe das Stück schon zehnmal gesehen. Diese Inszenierung habe ich in Wien erlebt und ich muss sagen, dass es die beste ist. Sie ist einfach gigantisch. Ich bewundere die Rolle der Christine Daaé, weil sie jetzt viel emanzipierter herüberkommt. Früher war sie doch eher die schwache Frau, aber jetzt hat sie deutlich mehr Kraft.“

Katja Burkard wurde von ihrer Schwester Ruth begleitet. Die Moderatorin hat das Musical schon zehnmal gesehen. Copyright: Martina Goyert

Burkard wurde von ihrer Schwester Ruth an einem ganz besonderen Tag begleitet. „Unsere Mutter hätte heute Geburtstag gehabt“, sagten beide. Elfriede war im März im Alter von 92 Jahren verstorben. So erlebten die beiden Schwestern einen doppelt emotionalen Abend.

„Tatort“-Star Dietmar Bär (65) betrat weitestgehend Neuland. „Mein Leben und die Musicals sind bisher noch nicht so viel zusammengekommen. Das ‚Phantom‘ habe ich schon vor vielen Jahren in Berlin gesehen. Daher wusste ich um die Story. Aber hier habe ich mich komplett überraschen und verzaubern lassen.“

Auch Schauspieler Dietmar Bär wollte die Neuinszenierung des Musical-Klassikers nicht verpassen. Copyright: Martina Goyert

Janine Kunze (52) hatte ihre ganze Familie mitgebracht. „Ich bin ein großer Musical-Fan. Das Stück hat hier eine wunderbare Heimat gefunden. Ich bin mir sicher, dass es ganz hervorragend laufen wird“, sagte die Schauspielerin. „Ich finde die Inszenierung sensationell. Ich habe in den ersten drei Minuten schon Tränen in den Augen gehabt. Wer das nicht sieht, der hat wirklich etwas verpasst.“

Schauspielerin Janine Kunze hatte ihren Mann Dirk Budach (l.) und die Kinder Lili, Lola und Luiz-Fritz mitgebracht. Copyright: Martina Goyert

Box-Olympiasieger Henry Maske (62) tauchte ganz tief in das Stück ein und sah zwischen dem Phantom, das im unterirdischen Versteck lebt, und dem Sport sogar Parallelen. „Am Ende muss man sich der Herausforderung immer wieder stellen, indem man mit seinem wahren Charakter das Leben gestalten muss. Da steckt sehr viel drin. Ich fand es schlicht grandios.“

Box-Olympiasieger Henry Maske entpuppte sich als Experte in Sachen „Phantom der Oper“. Copyright: Martina Goyert

Das „Phantom der Oper“ ist ab sofort und bis mindestens Februar 2028 achtmal pro Woche im Musical Dome Köln zu erleben. Es dürfte das letzte Stück sein, das im blauen Zelt neben dem Hauptbahnhof zu sehen sein wird. ATG Entertainment wird 2029 ins neu gebaute Musicalhaus in Deutz ziehen, der „blaue Müllsack“ dürfte abgerissen werden.

„Die Reaktion des Publikums hat gezeigt, welche ungebrochene Anziehungskraft dieses Musical hat. Wir sind stolz darauf, diese außergewöhnliche Neuproduktion in Deutschland hier exklusiv zeigen zu können“, sagte Theaterleiterin Michaela Guth.

Nach der Premiere gab es lang anhaltenden Applaus für das Ensemble von „Phantom der Oper“. Copyright: Jan Moos

Auf der Bühne begeisterten Anton Zetterholm als Phantom, Lisanne Clémence Veeneman als Christine Daaé und Tobias Joch als Raoul. Opulente Kostüme und Bühnenbilder, die berühmte Musik von Andrew Lloyd Webber und nicht zuletzt der 533 Kilogramm schwere Kronleuchter, der vor der Pause wieder in den Zuschauerraum herabfiel, ließen die Geschichte um Liebe, Sehnsucht und Begehren neu lebendig werden.

Der drehbare Turm auf der Bühne ermöglicht beeindruckende Szenenwechsel. Vor allem die fast unsichtbar aus der Wand fahrenden Treppen sorgten im Publikum für Raunen. Dazu gibt es sogar Pyrotechnik, die bei der leicht kitschigen Handlung zwischendurch für Knalleffekte sorgt.

Noch ein letzter Style-Check. Komikerin Lisa Feller überprüft den Sitz der Fliege bei Moderator Sven Kroll. Copyright: Martina Goyert

„Ich muss sagen, ich habe noch nichts Besseres gesehen. Das Bühnenbild sprengt es total. Die Cast ist der absolute Wahnsinn, die Akustik in diesem Theater ist so herausragend. Von Sekunde eins hatte ich Gänsehaut“, urteilte Moderator Sven Kroll (42).

Moderator und Komiker Guido Cantz kam mit Ehefrau Kerstin zur Premiere. Copyright: Martina Goyert

Ähnlich sah es auch Moderator Wolfram Kons (62): „Das ist eine großartige neue Inszenierung. Das Bühnenbild ist fantastisch und die Musik ist unsterblich.“ Und auch Model Franziska Knuppe (51) konnte sich kaum halten. „Es ist so viel Herzschmerz, es ist so viel Liebe. Die Inszenierung ist so explosiv und impulsiv. Ich möchte die ganze Zeit mitsingen“, sagte sie.

Nach der Premiere feierten die Gäste noch stundenlang im Foyer. Es gab bretonische Makrele, Bowls mit Roastbeef, Salade Niçoise und Schokoladenmousse. „Leuten, die noch nie ein Musical gesehen haben, kann ich nur empfehlen: Kauft euch ein Ticket! Das kann das Internet nicht ersetzen“, sagte Komiker Martin Klempnow (53).