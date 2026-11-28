Ein Angebot für Eilige: Sie können, wenn Sie sich fragen, worum es in Dorothee Elmigers 2025 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnetem Roman „Die Holländerinnen“ eigentlich geht – und ebenso in der Theaterfassung, die jetzt im Kleinen Haus des Kölner Schauspiels zu sehen ist – auch einfach nur den folgenden Satz lesen und, wie die Spielenden auf der Bühne, für sich wiederholen: „Es sei dem Sichtbaren eigentümlich, im strengsten Sinne des Wortes durch ein Unsichtbares gedoppelt zu sein, das es als ein gewissermaßen Abwesendes gegenwärtig macht.“

Das möge man nun mantramäßig vor sich hinmurmeln, bis der Sinn der dunklen Sentenz wie von selbst aus dieser hervorbricht. Vielleicht, wenn wir es noch einmal überdenken, geht es ja doch schneller, diesen Text zu lesen. Das Zitat steht bereits im Roman in indirekter Rede, es stammt wohl auch vom französischen Philosophen Maurice Merleau-Ponty, der viel über das Sichtbare und das Unsichtbare nachgedacht hat.

Freilich hat Elmiger ihr schmales Buch ohnehin ausschließlich in Zitaten geschrieben, berichtet wird in der Möglichkeitsform: Ein unbekannter Erzähler beschreibt die Poetikvorlesung einer Autorin, die wiederum, um der Selbstanalyse auszuweichen, von einem Trip in den mittelamerikanischen Dschungel berichtet, auf dem sie einem leicht größenwahnsinnigen Theaterregisseur gefolgt war, der dort mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe das mysteriöse Verschwinden zweier holländischer Touristinnen nachstellen wollte.

Das Bühnenbild führt direkt in den Regenwald

Daher der Titel, daher das Interesse an einer weiteren Doppelung, an einer Theateradaption des Stoffes. Die Kölner Fassung ist nicht die erste. Besorgt hat sie Laura N. Junghanns. Leider musste sie die Inszenierung aufgrund einer Erkrankung abgeben, Hausherr Kay Voges hat jetzt gemeinsam mit dem Ensemble ihr Regiekonzept umgesetzt.

Das Bühnenbild von Michael Sieberock-Serafimowitsch versetzt das Publikum direkt in den Regenwald – oder zumindest in die Regenwald-Abteilung eines Zoos, ein weiteres Reenactment. Es ist warm und feucht, in einem Terrarium hockt die Musikerin Güldeste Mamaç und streicht über einen mikrofonierten Kaktus. Ihr pulsierender Soundtrack, ihre dunkel anheimelnden Chansons sind der heimliche Höhepunkt des Abends.

Die Spielenden betreten nacheinander einen Holzsteg und werfen sich in die vor ihnen liegende Erdgrube, während Sarah Sandeh laut und aggressiv den Anfang des Romans, die Szene im Vortragssaal, deklamiert. Das wirkt zuerst einmal kontraintuitiv. In Jan Friedrichs gut doppelt so langer Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin sah man dagegen ein fotorealistisch nachgebautes Auditorium und eine Vortragende im strengen Kostüm, die ihren Text ohne jede Emphase in ein Mikrofon flüsterte. Was den distanzierten Tonfall des Romans ganz gut traf.

Szene aus "Die Holländerinnen" am Schauspiel Köln Copyright: Birgit Hupfeld

Der zumindest ist Kay Voges und Laura N. Junghanns erst mal herzlich schnuppe. So wie im Buch durch die doppelt und dreifach gerahmten Geschichten der Holländerinnen-Crew immer wieder das unsichtbare Unheimliche bricht, das jede zeitliche und räumliche Entfernung schlagartig auf das gegenwärtige Grauen verkürzt, werden auf der Bühne die Erzählungen der Theatertruppe zerhackt und in Wiederholungsschleifen geloopt.

Hinter diesem Zwang, traumatische Erlebnisse immer wieder nachzuinszenieren und auf diese Weise zu konservieren, stehe, laut Doktor Freud, der Todestrieb. Er verhindert die bewusste Erinnerung. Bis der Schmerz hochkocht, und der Konjunktiv-Bericht anfallartig in theatrale Aktion, ins Unmittelbare des Körperlichen, umschlägt.

Voges dekliniert dazu genüsslich das gesamte Regietheater-Programm aus Kunstblut, Schweiß und Tränen durch: Alina Heipe suhlt sich als widerspenstiges Wildpferd im Dreck, wird aufs Brutalste von Paul Grill gezähmt. Der überschüttet sich wiederholt mit Farbe, rot wie Blut und grün wie der Dschungel. Anja Laïs fesselt Sarah Sandehs rechten Arm mit Gaffa-Tape auf den Rücken – und alle stürzen sich auf Frank Gensers egomanischen Regisseur, während zur interpretatorischen Hilfestellung Bilder von Werner Herzog, Klaus Kinski und Christoph Schlingensief eingeblendet werden (im Feuilleton wurde zudem noch der Kölner Regisseur und Intendant Milo Rau als von Dorothee Elmiger Parodierter identifiziert).

i Stückbrief Regie: Kay Voges und Ensemble, Textfassung und Konzeption: Laura N. Junghanns, Bühne und Kostüm: Michael Sieberock-Serafimowitsch, Musik: Güldeste Mamaç, Video: Mario Simon, Licht: Michael Frank, Ton: Julia Spang, Dramaturgie: Lidia Polito, Viola Köster Mit: Frank Genser, Paul Grill, Anja Laïs, Alina Heipe, Sarah Sandeh, Live-Musik: Güldeste Mamaç Nächste Termine: 3., 23., 26. 12., Kleines Haus, 80 Minuten, keine Pause

Wie der Roman changiert auch der Abend zwischen Bewunderung und Verlachung solcher Grenzgänger, werden die Expeditionen ins Herz der Finsternis als großmännische Gesten entlarvt, obwohl die Autorin uns ja selbst fortlaufend ins schwer zu fassende Dickicht führt.

Von den verschwundenen Holländerinnen, erzählt Gensers Theatermacher, seien nur einige nächtliche Handybilder ihrer Hinterköpfe geblieben, jemand müsse sich direkt hinter den Frauen befunden haben: „Wer auch immer in jener kritischen Nacht wie von Sinnen auf den Auslöser der Kamera gedrückt habe, um mit dem Licht des Blitzes das Gelände zu erhellen oder Signale Richtung Himmel zu senden“, referiert Genser, „habe versehentlich, ja ganz ohne Absicht festgehalten und abgebildet, was absichtlich festzuhalten und abzubilden im Prinzip eine schiere Unmöglichkeit sei: das erratische, grundlose Wesen der Welt, als großen, leeren Gott, das klaftertiefe, abyssische Nichts.“

Da hört man Herzog heraus, aber wenn das eine Parodie sein sollte, ist es auch nur eine weitere Abwehr des unsagbaren Grauens. „The horror, the horror“, wie es atemlos bei Joseph Conrad heißt. Jemand habe zwischen ein und drei Uhr morgens in schneller Abfolge auf den Auslöser gedrückt, erzählt Anja Lais’ Kostümbildnerin. Vielleicht um etwas sichtbar zu machen, vielleicht um etwas Unsichtbares abzuwehren, mutmaßt Paul Grills Kameramann. Dann zählt Alina Heipe lautstark die 91 ins Dunkel geschossenen Fotos ab und Kay Voges lässt dazu die Neonrahmen des Bühnenbilds aufblitzen, dessen Umrisse bleiben auf der Netzhaut zurück, kaum hat man sich an die Dunkelheit gewöhnt, die Spielenden in veränderter Position entdeckt, folgt der nächste Blitz.

Das nervt, aber trifft genau den Punkt: den schlagartigen Augenblick (der Voges schon in seiner „Faust“-Inszenierung interessiert hat), der das nur vermittelte Leben unterbricht, das abwesende Unsichtbare, welches das Sichtbare gegenwärtig macht – und dessen zwanghafte Wiederholung.