Köln – Nach seiner Absetzung kehrt Dieter Bohlen nach nur einem Jahr zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurück. Das bestätigte der 68-Jährige in einem Video auf seinem Instagramkanal.

Bei seiner Rückkehr will sich Bohlen aber nicht zahmer geben als in den Staffeln zuvor. „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt. Brav werde ich bestimmt nicht sein“, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Klar, wir haben uns darüber unterhalten, was zu RTL heute passt und was nicht. Ich werde aber immer die Wahrheit sagen. Man kennt mich ja.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL stellt Castingshow „DSDS“ 2023 ein

Zuvor hatte RTL bekanntgegeben, dass die kommende 20. Staffel der Castingshow die letzte sein wird. Und für die letzte Runde kehrt der „Pop-Titan“ in die Jury zurück.

Bohlen habe aber nicht versucht, doch noch weitere Staffeln bei RTL auszuhandeln, sagte er. „Ich hänge an DSDS, das ist klar, aber ich hänge auch am Erfolg. Wir haben geschafft, was keine andere Musik-Castingshow in Deutschland geschafft hat: DSDS gibt es seit 20 Jahren.“

Im März 2021 hatte der Kölner Sender bekannt gegeben, dass Bohlen nicht mehr Teil der Jury in der 19. Staffel sein werde. RTL begründete dies unter anderem damit, der Casting-Show eine „Veränderung und Weiterentwicklung“ verpassen zu wollen.

Quoten mit Florian Silbereisen in der „DSDS“-Jury nicht überzeugend

Eine komplett neue Jury mit Moderator- und Schlagerstar Florian Silbereisen, der Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad brachte allerdings nicht das gewünschte Ergebnis. Deutschlands über viele Jahre erfolgreichste Castingshow kämpfte mit sinkenden Quoten.

Nun soll „DSDS“-Urgestein Dieter Bohlen das Interesse bei den Zuschauerinnen und Zuschauer wieder ankurbeln. Die 20. Staffel startet im Januar 2023. Wer die restlichen Plätze in der Jury einnehmen wird, ist ungewiss.

Dieter Bohlen schloss Rückkehr zu RTL und „DSDS“ nie aus

Der ehemalige „Modern Talking“-Sänger nannte im September 2021 „Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung des Formats“ als Grund für die Trennung. Eine Rückkehr zu RTL hatte er aber nie ausgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Deutschland sucht den Superstar“ Anzeige Florian Silbereisen kündigt härtere Gangart an

Deutschland sucht den Superstar Anzeige Tobias Perschke aus Niederkassel will in den Recall von Peter Freitag

Angefangen hatte Bohlens Zeit beim Casting-Format 2002. Während seine Jury-Kollegen von damals (Radio- und Fernsehmoderator Thomas Bug, die Musikjournalistin Shona Fraser und Thomas M. Stein von BMG-Ariola) allesamt früher oder später ausgetauscht wurden, blieb der „Pop-Titan“ bis zum Jahr 2021 ständiges Jurymitglied der Sendung. (pst,ph und dpa)