London – Nachdem er sich in einem Urheberrechtsprozess erfolgreich gegen Plagiatsvorwürfe gewehrt hat, will sich der britische Popstar Ed Sheeran nun sicherheitshalber immer beim Schreiben seiner Songs filmen. „Jetzt filme ich einfach alles, alles ist auf Film“, sagte Sheeran in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Sender BBC.

Wenn ihm wieder einmal jemand vorwerfe, er habe seine Songs abgekupfert, könne er sagen: „Na gut, hier sind die Aufnahmen, schau Dir das an. Du wirst sehen, dass es da nichts gibt.“ Sheeran beteuerte, dass er sich seine Songs sehr gerne selbst einfallen lassen. „Ich persönlich denke, das beste Gefühl der Welt ist die Euphorie rund um die erste Idee für das Schreiben eines großartigen Songs“, sagte der 31 Jahre alte Sänger der BBC.

Mittlerweile hinterfrage er den ersten Einfall aber und sage sich: „Oh warte, lasst uns eine Minute lang einen Schritt zurücktreten.“ Die Musiker Sami Chokri und Ross O'Donoghue hatten Sheeran vor Gericht vorgeworfen, Teile der Melodie ihres Songs „Oh Why“ für seinen Welthit „Shape of You“ übernommen zu haben.

Sheeran und seine beiden Co-Autoren Steven McCutcheon und John McDaid wiesen die Anschuldigungen zurück. Am Mittwoch urteilte das Londoner High Court, Sheeran habe „weder absichtlich noch unterbewusst“ Teile von „Oh Why“ übernommen. Mit mehr als drei Milliarden Aufrufen ist „Shape of You“ der meistgestreamte Song auf Spotify. Sheeran gewann für den 2017 veröffentlichten Hit einen Grammy für die beste Pop-Solo-Performance. (afp)