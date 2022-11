Köln – Comedian Felix Lobrecht erhält ab dem 10. Februar eine eigene Sendung beim Radiosender 1Live. Das gab der Sender am Freita auf seiner Internetseite bekannt. Einmal im Monat wird sich der 33-Jährige sich unter dem Titel „1Live 99Problems“ für zwei Stunden mit den Problemen und Sorgen seiner Hörer beschäftigen. Dabei kann es etwa um das Anschließen der Waschmaschine gehen, oder auch den neuen Freund der besten Freundin.

Lobrecht soll in seiner Sendung vollkommen selbstständig bestimmen dürfen. Von den Gästen bis hin zur Musik werde ihm vom Sender freie Hand lassen, heißt es in der Ankündigung. Die erste Sendung soll am 10. Februar zwischen 16 und 18 Uhr laufen.

Einen Vorgeschmack haben Hörer bereits erhalten. Schon im Februar 2021 durfte Lobrecht einen Tag lang das Programm bestimmen und beantwortete Hörerfragen.

Vom Podcaster zum Moderator

Der Berliner ist derzeit der wohl gefragteste Comedian Deutschlands. 2020 und 2021 erhielt er den Deutschen Comedypreis als bester Komiker. Seit September 2017 veröffentlicht er, gemeinsam mit Moderator und Comedy-Autor Tommi Schmitt, jede Woche eine Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Gemischtes Hack“. (mkö)