Grimme Online Award Wir stellen die neun Preisträger vor

Köln – Es gibt nur wenige Preisverleihungen, die dem Publikum so viele Inspirationen mit auf den Weg geben wie die Grimme Online Awards, die am Donnerstagabend in der Flora in Köln verliehen wurden. Ob Podcast, TikTok-Kanal oder Graphic Novel – die Gewinner beweisen, wie vielfältig, kreativ und innovativ Online-Inhalte sein können. Wir stellen die neun Preisträger vor.

Cui Bono – WTF happened to Ken Jebsen



Wie aus dem einst beliebten und unkonventionellen Moderator Ken Jebsen ein gefährlicher Verschwörungsideologe wurde, erzählt dieser aufwendig produzierte, sechsteilige Podcast von Studio Bummens, NDR, rbb und K2H.



Slahi – 14 Jahre Guantánamo



Die investigative Recherche von Bastian Berbner und John Goetz erzählt in einem zwölfteiligen Podcast (NDR) die Geschichte des Beduinen Mohamedou Slahi, der in Deutschland studierte, von den USA nach den Anschlägen von 2001 unter Terrorverdacht inhaftiert und in Guantánamo gefoltert wurde.

Umwelt in Ostdeutschland

Das interaktive Dokuprojekt des MDR zeigt die Folgen der Umweltsünden der DDR ebenso wie heutig Probleme. Die Besucher scrollen sich von der Luft durch die Biosphäre bis in den Boden. So kann moderner Datenjournalismus aussehen.



Nuclear Games – Die atomare Bedrohung

Über die Gefahren der Atomkraft klärt diese aufwendig gestaltete Graphic Novel (Docmine, SRF / SRG) anhand von fünf Schicksalen aus fünf Kontinenten auf. Der Uranabbau in der Sahara ist ebenso Thema wie die Katastrophe von Tschernobyl.



Safespace.offiziell



Vier ganz unterschiedlichen jungen Frauen gelingt es, in kurzen Videos auf diesem TikTok-Kanal des rbb unverkrampft über den weiblichen Körper, Verhütung, Sex und andere oft schambehaftete Themen aufzuklären.



Im Dunkeln – Ein Leuchten

Wie mit einer Taschenlampe gleiten Nutzer dieser Seite der Staatsgalerie Stuttgart über die Bilder des jüdischen Künstlers Fred Uhlmann, der vor den Nazis floh und in England als Deutscher interniert wurde. Simple Idee, faszinierende Einblicke.



Kandvala

Sitara Thalia Ambrosio und Iván Furlan Cano lassen in dieser Multimedia-Reportage Geflüchtete zu Wort kommen, die im Nordwesten Bosniens in der Bauruine „Kandvala“ festsitzen. Ausführlich dokumentieren sie deren Sehnsüchte, Ängste und Probleme.



Correctiv.Lokal



„Correctiv.Lokal“ unterstützt Lokaljournalisten dabei, investigativ zu recherchieren – mit Datensätzen, Expertise und Austausch. So sind schon Recherchen zu Parteispenden, Schwarzgeld im Amateurfußball und zu Klimathemen entstanden. Mehr als 1200 Lokaljournalistinnen und -journalisten haben sich zusammengeschlossen.



Scobel



Beim Publikumsvoting unter allen Nominierten konnte sich der 3Sat-Youtube-Kanal von Gert Scobel durchsetzen. In den Videos spricht er jeden Donnerstag über die großen Themen des Lebens. Ein interdisziplinärer und philosophischer Blick auf das, was wichtig ist.