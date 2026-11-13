„Fadenkreuze für das Leben“Wenn alles andere nicht mehr zählt

„Die Zeit ist endlich. Aber wenn du es erlebst, ist es eine ganz andere Nummer.“ Erlebt haben es alle Menschen, Frauen und Männer, Jung und Alt, deren Porträts und Bilder im Bonner Kunstmuseum an der Wand hängen. Sie waren an Krebs erkrankt, unterzogen sich einer Strahlentherapie und haben fast alle überlebt.