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„Fadenkreuze für das Leben“Wenn alles andere nicht mehr zählt

Die Fotografin Herlinde Koelbl zeigt im Kunstmuseum Bonn Krebspatienten, die sich einer Strahlentherapie unterziehen.

Von
Ein Mann streckt seiner Bestrahlungsmaske die Zunge heraus.

Aus Herlinde Koelbls Serie „Fadenkreuze für das Leben“ im Kunstmuseum Bonn

Copyright: Herlinde Koelbl

„Die Zeit ist endlich. Aber wenn du es erlebst, ist es eine ganz andere Nummer.“ Erlebt haben es alle Menschen, Frauen und Männer, Jung und Alt, deren Porträts und Bilder im Bonner Kunstmuseum an der Wand hängen. Sie waren an Krebs erkrankt, unterzogen sich einer Strahlentherapie und haben fast alle überlebt.

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