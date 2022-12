Los Angeles – Tom Hanks gehört zu den renommiertesten Schauspielern in Hollywood, mit Filmen wie „Der Soldat James Ryan“, „The Green Mile“ oder „Catch me if you can“ wurde der inzwischen 65-Jährige spätestens um die Jahrtausendwende zu einem internationalen Superstar.

Die Vorfreude auf seine neueste Rolle als „Geppetto“ in einer Neuauflage des Buchklassikers Pinnocchio wird daher von seinen Fans sehnsüchtig erwartet. Einen ersten Eindruck von seiner Verkörperung des rüstigen Holzschnitzers bekamen sie nun auf Twitter. Ein dort veröffentlichtes Foto zeigt den Oscarpreisträger erstmals als Schöpfer der Holzpuppe.



Tom Hanks als Geppetto mit grauen Locken und Schnäuzer

Das Bild, das Disney+ am Mittwoch postete, zeigt Hanks mit grauen Locken und Schnauzbart, der sich zu einer computeranimierten Version Pinocchios herunterbeugt. Die berühmte Holzpuppe mit der langen Nase, die ihre Stimme vom 13-jährigen Schauspieler Benjamin Evan Ainsworth („Spuk in Bly Manor“) verliehen bekommt, schaut Geppetto auf dem Bild mit großen Augen an.

Dem Branchenportal „Deadline“ zufolge sind in weiteren Rollen Joseph Gordon-Levitt, Cynthia Erivo, Keegan-Michael Key und Luke Evans zu sehen. Regie führte Robert Zemeckis, der mit Hanks bereits „Forrest Gump“, „Cast Away“ und „Der Polarexpress“ gedreht hat. Das Drehbuch stammt von „Rogue One: A Star Wars Story“-Autor Chris Weitz. Der Film soll lau Disney+ von September an zu sehen sein.



Vorlage ist der Disney-Film aus dem Jahr 1940, basierend auf dem italienischen Kinderbuch von Carlo Collodi aus dem Jahr 1883. Die Disney-Version wird in diesem Jahr nicht die einzige Neuauflage des beliebten Zeichentrick-Klassikers sein. Lionsgate Entertainment kündigte für den 22. März den Animationsfilm „Pinocchio: A True Story“ an, Netflix wiederum will eine eigene Version von Dezember an zeigen. Dazu hat der Streaming-Riese unter anderem Hollywoodstar Ewan McGregor und Oscar-Regisseur Guillermo del Toro ins Boot geholt. (pst mit dpa)