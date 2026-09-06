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„Immer wieder sonntags“Hier zerbricht die heile Welt von Stefan Mross

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4 min
06.09.2026, Baden-Württemberg, Rust: Sänger und Moderator Stefan Mross hält sich während der Liveübertragung der letzten Ausgabe der ARD-Schlagershow «Immer wieder sonntags» ein Taschentuch ans Gesicht, als ihm die Tränen kommen. Die Sendung lief rund 30 Jahren im Ersten und gehörte zu den beliebtesten Volksmusik-Shows in Deutschland.

Stefan Mross hält sich während der Liveübertragung der letzten Ausgabe der ARD-Schlagershow «Immer wieder sonntags» ein Taschentuch ans Gesicht, als ihm die Tränen kommen. 

Copyright: Silas Stein/dpa

Stefan Mross moderierte in der ARD seine letzte „Immer wieder sonntags“-Show und musste dabei mit den Tränen kämpfen.

Es ist kurz vor Sonntagmittag und Stefan Mross zerreißt es. „Ich möcht meine Eva an meiner Seite haben“, presst er mit brüchiger Stimme heraus. Die Verlobte eilt sofort herbei, küsst und stützt den Moderator.

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