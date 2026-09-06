Stefan Mross moderierte in der ARD seine letzte „Immer wieder sonntags“-Show und musste dabei mit den Tränen kämpfen.
„Immer wieder sonntags“Hier zerbricht die heile Welt von Stefan Mross
Von Christian Bos
4 min
Es ist kurz vor Sonntagmittag und Stefan Mross zerreißt es. „Ich möcht meine Eva an meiner Seite haben“, presst er mit brüchiger Stimme heraus. Die Verlobte eilt sofort herbei, küsst und stützt den Moderator.
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