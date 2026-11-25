Der Zweite Weltkrieg hat viele Biografien gebrochen. Familien wurden getrennt, Menschen mussten aus Deutschland auswandern und sich ein ganz neues Leben aufbauen. Oder sie machten das freiwillig, wie Irene Klein, die in Porz aufwächst und nach dem Krieg, mit Anfang 20, nicht mehr als Schauspielerin vor potenziellen Mördern auftreten will – dem deutschen Publikum. Eigentlich plant sie damals, in die Sowjetunion auszuwandern. Doch dann lernt sie ihren jüdischen Ehemann kennen und geht mit ihm 1947 zusammen nach Israel.

Dort wird aus der Kölnerin Irene Klein die bekannte Schauspielerin Orna Porat. Die erste Ministerpräsidentin des Staates Israel, Golda Meir, schätzt sie so sehr, dass sie in ihrem Testament verfügt, Porat solle nach ihrem Tod beim Staatsakt in der Knesset aus ihren Tagebüchern lesen. Und 1979 wird sie mit dem „Israel-Preis“ ausgezeichnet, der höchsten Kulturauszeichnung des Staates.

Orna Porat in Israel auf der Bühne Copyright: privat

Das aufregende, tragische und bewegte Leben ihrer Mutter zeichnet ihre Adoptivtochter, Lital Porat, nun in einer Roman-Biografie nach. An ihrem Buch „Die vergessene Legende“ hat die Juristin und Autorin sieben Jahre lang gearbeitet und versucht, die Puzzleteile zusammenzufügen, wie sie in einem Interview mit der israelischen Nachrichtenplattform „Ynet“ erzählt. Denn ihre Mutter habe nicht viel geredet - vor allem nicht über sich selbst. „Ich war gezwungen, die Lücken mit meiner eigenen Vorstellungskraft zu füllen“, so Porat. Wobei sie im Laufe des Schreibens sogar des Öfteren die Erfahrung gemacht habe, dass viele Dinge tatsächlich genauso passiert waren, wie sie es sich eigentlich nur vorgestellt hatte.

Ich war gezwungen, die Lücken mit meiner eigenen Vorstellungskraft zu füllen Lital Porat

Und so liest sich „Die vergessene Legende“ mehr wie ein Spannungsroman als wie eine Biografie. Lital Porat schreibt als allwissende Erzählerin extrem lebendig über die Gefühle und Gedanken ihrer Figuren, sodass man beim Lesen komplett eintaucht in das Köln der Weimarer Republik, wo Irene Klein 1924 geboren wird. Als sie zehn Jahre alt ist, ziehen ihre Eltern mit ihr und Schwester Lilli dann von Kalk nach Porz.

Das Kind Irene, wie ihre Tochter es beschreibt, ist hellwach, aktiv und außerordentlich schlau. Nicht nur, dass sie eine Klasse überspringt - ihr Wissensdurst ist so groß, dass sie sich nach ihrem Volksschulabschluss auf den Schulhof des Gymnasiums stiehlt und von dort aus den Unterricht verfolgt. Bis sie auffliegt und vom beeindruckten Direktor ein Stipendium erhält.

So schlau Irene auch gewesen sein mag – die Propaganda der Nationalsozialisten verfängt auch bei ihr und mit zehn Jahren wird sie begeistertes Mitglied beim Bund Deutscher Mädel. Dabei ist sie so vorbildlich, dass sie 1936 sogar ausgewählt wird, um Adolf Hitler auf dem Parteitag in Nürnberg persönlich Blumen zu überreichen. Ihre Eltern sind eher sozialistisch geprägt und sehen die politischen Umtriebe Irenes mit Sorge. Aber aus Angst und Vorsicht halten sie lieber den Mund, wie so viele. Denn so langsam zeigt sich die kompromisslose Brutalität der Nationalsozialisten.

Eindrucksvoll erzählt Lital Porat von Hans, dem Sohn einer befreundeten Familie, am selben Tag geboren wie Irene. Der wird eines Tages einfach abgeholt, ohne weitere Erklärung. Seine Eltern leiden in grausamer Ungewissheit. Bis sie schließlich erfahren: Hans wurde umgebracht, weil er eine Behinderung hatte.

Wandel von der Nazi-Anhängerin zur -Gegnerin

Besonders an dieser Roman-Biografie ist, wie Lital Porat den Wandel ihrer Mutter von der überzeugten Nazi-Anhängerin zur Zweifelnden und schließlich Gegnerin zeichnet. Wie ihr Weltbild langsam Risse bekommt und sie trotzdem lange nicht sehen will, was sich vor ihren Augen abspielt.

Nach der Schauspielschule in Köln leistet Irene Klein für ein Jahr Reichsarbeitsdienst im norddeutschen Schleswig – als eine Art AuPair bei der Familie eines hohen Offiziers. Danach bekommt sie ein Engagement am lokalen Theater und soll dort für den Offizier spitzeln. Was sie aber geschickt hintertreibt.

Das ist genauso filmreif wie vieles andere, von dem Lital Porat erzählt. Ob die Erlebnisse ihrer Mutter im Zweiten Weltkrieg tatsächlich so dramatisch waren wie heute nur in Hollywood? Bis hin zu einer Szene, wo ihr künftiger Ehemann sie erschießen soll und sich im allerletzten Moment anders entscheidet? Und ob Orna Porat in den letzten Kriegsjahren tatsächlich so heldenhaft war, wie ihre Tochter sie im Buch darstellt?

Fest steht, dass ihr Leben auch ohne solche Dramatisierungen extrem ungewöhnlich war. Und Stoff für mindestens einen weiteren Roman liefern würde. Denn „Die vergessene Legende“ endet nach knapp 600 Seiten, als Irene Klein mit ihrem „Jüppchen“, wie sie ihren Mann Josef nannte, nach Israel geht. Nur im Nachwort bekommen wir einen Eindruck davon, wie sie dort als Deutsche empfangen wurde (ungewöhnlich herzlich) und wie spannend die Aufbaujahre dort waren. Und dann ist da ja auch noch der Job ihres Mannes beim israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad, bei dem seine Frau offenbar auch die eine oder andere Rolle gespielt hat. Aber möglicherweise sind auch das Dinge, über die Orna Porat lieber geschwiegen hat.

Wir verlosen drei Exemplare von „Die vergessene Legende: Vom deutschen Mädel zur jüdischen Schauspielikone. Das außergewöhnliche Leben der Irene Klein“ (Gütersloher Verlagshaus, 576 Seiten, 29 Euro, erscheint am 10. Dezember). Wenn Sie das Buch gewinnen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Orna Porat“ und Ihrer vollständigen Adresse bis Freitag, 27. November, an ksta-kultur@kstamedien.de

Bei zwei Kölner Veranstaltungen stellt Lital Porat ihr Buch vor. Am Mittwoch, 25. November, ab 19 Uhr in der Lukaskirche, Mühlenstraße 2, in Köln-Porz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nötig: buero@kirche-porz.de

Am Donnerstag, 26. November, ist Lital Porat dann um 19 Uhr zu Gast im Interim der Zentralbibliothek, Hohe Str. 68-82. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail wird gebeten unter germaniajudaica@stbib-koeln.de