Am Anfang war eine Birne. 1984 baute Jacques Tilly seinen ersten eigenen Wagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug: Helmut Kohls Kopf in Birnenform, dahinter Franz Josef Strauß mit einem Messer in der einen und einem Schild in der anderen Hand: „Eßt mehr Obst!“ Da wird man fast wehmütig. In der Bonner Republik konnte sich Satire noch leisten, eher harmlos daherzukommen.