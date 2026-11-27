Am Anfang war eine Birne. 1984 baute Jacques Tilly seinen ersten eigenen Wagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug: Helmut Kohls Kopf in Birnenform, dahinter Franz Josef Strauß mit einem Messer in der einen und einem Schild in der anderen Hand: „Eßt mehr Obst!“ Da wird man fast wehmütig. In der Bonner Republik konnte sich Satire noch leisten, eher harmlos daherzukommen.
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