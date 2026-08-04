Vor 40 Jahren katapultierten „Maus“, „Watchmen“ und „The Dark Knight Returns“ eine gering geschätzte Kunstform in literarische Höhen.
JubiläumWarum 1986 das wichtigste Jahr in der Geschichte der Comics war
Von Christian Bos
5 min
Was war das wichtigste Jahr in der Geschichte des Comics? Vielleicht 1895, als die Kunstform mit Richard F. Outcaults Strip „The Yellow Kid“ zum Massenmedium wird – und zum entscheidenden Auflagenmotor der großen Tageszeitungen in den USA?
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