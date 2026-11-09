Am liebsten würde man Kate Linville einmal richtig durchschütteln. Die ganze Angst vor dem Leben, die Sorge davor, sich neuen Menschen auszusetzen, den festen Glauben, dass immer das Schlimmste passieren muss, nachhaltig aus ihr herausschütteln. Linville ist die Protagonistin einer Buchreihe der deutschen Erfolgsautorin Charlotte Link. Gerade ist der sechste Band dieser Reihe, „Kalte Tage“, erschienen, und sagen wir so: Der Schüttel-Impuls war nie stärker.

Achtung, Buch-Spoiler

Wer die Bücher bislang und auch den letzten Band noch nicht gelesen hat, sollte an dieser Stelle die Lektüre stoppen, denn ohne Spoiler geht es nicht. Linville, eher verschroben und eigen, verliert Caleb Hale, ihren Kollegen und engsten Vertrauten. Sie verkauft ihr Elternhaus, zieht in eines, das ihr von Anfang an fremd ist und es bleibt, sie ist einsam, und ihr fehlt sogar die Kraft, die Umzugskisten auszupacken – mit einem Schlag gibt es überhaupt keine Gewissheiten, keine Konstanten mehr in Linvilles Leben. Außer ihrem Job und ihrer Katze.

Für diesen Job muss Linville alles an Rest-Kraft zusammenkratzen, was da ist: Eine Mutter wartet in einer eisigen Nacht in Scarborough auf ihre Tochter, die ein Date mit einer Internetbekanntschaft gehabt haben soll, doch die junge Frau taucht und taucht nicht zu Hause auf. Stattdessen steht plötzlich ein Fremder im Haus, und ihr Ehemann wird erschossen. Linville und ihr neuer Partner DCI Andrew Seymour nehmen die Arbeit auf, und es bleibt nicht bei nur einer vermissten Person. Die beiden kämpfen gegen den Unbekannten, gegen die Zeit, gegen den kalten, englischen Winter – und gegen ihre sehr persönlichen Dämonen.

Beklemmend bis gruselig

Mit „Kalte Tage“ hat Charlotte Link, die über 30 Millionen Bücher verkauft hat, wieder gewohnt spannend abgeliefert. Sie beschreibt Personen nachvollziehbar und nah, Handlungsstränge überraschend, Szenen beklemmend, manchmal richtiggehend gruselig. Wer Krimis nicht mag, wird die Aversion nicht wegen dieses Buchs verlieren. Wer sie mag, dürfte „Kalte Tage“ wegsuchten.

Und selbst wer sich als eingefleischter Caleb-Hale-Fan nach Buch fünf geschworen hatte, den Nachfolger nicht mehr zu lesen, dürfte in Versuchung geraten: Man möchte schließlich wissen, wie es weitergeht mit Kate Linville, der es so vergönnt wäre, endlich mal ein bisschen Glück zu finden und es dann auch mutig anzunehmen zu können. Irgendwie ist sie einem über sechs Bücher doch ans Herz gewachsen, diese Polizistin.

Charlotte Link kommt im Rahmen der lit.COLOGNE Spezial nach Köln. Am Mittwoch, 18. November, 17.30 Uhr ist sie in der Flora zu Gast. Moderiert wird der Abend von Günter Keil. Tickets für den Abend gibt es online.